"Людей привозять з усієї країни!" Під Києвом виник транспортний колапс

Поліція намагається впоратися зі складною транспортною ситуацією, яка сталася на в'їзді в Київ.

Сталося це через велику кількість людей, що прибувають на дебати кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка, про це повідомляє прес-служба МВС.

MPort

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що людей везуть з усієї країни.

"У зв'язку з проведенням дебатів між кандидатами на пост президента на НСК "Олімпійський" на в'їзді в столицю спостерігається складна транспортна ситуація, людей привозять з усієї країни", — сказав Яровий.

Сергій Яровий mvs.gov.ua

Він додав, що поліцейські працюють над вирішенням цієї проблеми. Водіїв закликали ставитися з розумінням.

У МВС зазначили, що очікується, що на НСК "Олімпійський" будуть присутні близько 60 тисяч осіб. Безпеку заходу забезпечуватимуть 10 тисяч правоохоронців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що відбувається біля НСК "Олімпійський" в Києві.

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