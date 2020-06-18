"Любив небо, і Бог його туди забрав": близькі розповіли про передчуття пілота, який загинув в авіакатастрофі в Одесі

Пілоти літака Одеського авіаційного заводу "Y1 Дельфін", який зазнав аварії 17 червня в Одесі, Олег Синиця і Юрій Жуковський були досвідченими льотчиками-випробувачами, які провели в небі тисячі годин.

Родичі досі не можуть повірити в те, що трапилося, але водночас говорять, що, можливо, один із них навіть передчував смерть. Так, перед авіакатастрофою Олег Синиця просив вибачення у батьків і брата, яких вже немає, повідомляє "КП в Україні".

Зазначається, що "Дельфіну" не вистачило приблизно двісті метрів, щоб долетіти до поля і здійснити посадку на ґрунт – літак аварійно приземлився на асфальт. Але поки ніхто не може сказати, що саме зіграло фатальну роль у катастрофі.

Пілот Олег Синиця

"Льотчики опинилися в дуже складній ситуації. Вони побоювалися удару об будівлю. Намагалися усіма силами цього уникнути. Довелося сідати на дорогу, але й посадка на неї по-своєму небезпечна... Екіпаж був досвідчений, літак теж надійний. Але оскільки це було модифіковане судно, то все може трапитися..." – каже ветеран авіації Віктор Бублик.

У результаті авіакатастрофи Олег Синиця від отриманих травм помер на місці, а Юрій Жуковський – в лікарні.

Відомо, що Олег Синиця випускник Харківського вищого військового авіаційного училища льотчиків. Він усе своє життя присвятив авіації, працював льотчиком-випробувачем у Єгипті, Монголії та інших країнах. А на Одеський авіазавод потрапив у 90-х роках.

Олегу Синиці було 66 років. У нього залишилися дружина і двоє синів. Обидва пішли стопами батька, в авіацію.

Олег Синиця був досвідченим льотчиком

"Те, що він був чудовою людиною і професіоналом у своїй сфері, скаже кожен, хто його знав. Про нього можна розповідати годинами і тільки хороше... В нашій родині його дуже поважали. Він повністю забезпечував своїх батьків, створював затишок у домі" , – розповідає племінниця загиблого льотчика Олена Панченко.

Вона зізналася, що останнім повідомленням від дядька були слова про те, що потрібно любити і прощати, поки є така можливість.

"Не уявляєте, як гірко і прикро просити вибачення у батьків, у брата, яких вже немає. Любіть одне одного, прощайте одне одному, поки можна це робити в цьому світі", – написав Синиця незадовго до своєї смерті.

Зазначається, що пілот, можливо, передчував швидку загибель. За словами його племінниці, він був глибоко віруючою людиною і часто ходив на службу до церкви.

"Він любив небо, і Бог його туди забрав", – резюмують у матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 червня в Одесі на території гіпермаркету розбився легкомоторний літак Y1 "Дельфін". У катастрофі загинули дві людини. Літак виробництва Одеського авіаційного заводу впав у районі 6 км Овідіопольської дороги.