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30 квітня • оновлено в 10:47
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Ляшко закликав масово вакцинуватися від грипу: інакше буде проблема

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Восени слід обов'язково зробити щеплення від сезонного грипу, щоб уникнути одночасних спалахів цього захворювання і коронавірусу COVID-19.

Про це заявив в інтерв'ю OBOZREVATEL заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Віктор Ляшко закликав масово вакцинуватися від грипу

Віктор Ляшко закликав масово вакцинуватися від грипу

"Восени у нас виникне проблема, якщо українці будуть так легковажно ставитися до вакцинації проти грипу. На Заході точно буде збільшення кількості щеплень. Це дозволить виключити одночасне надходження інфекцій, коли грип поєднується з коронавірусом або іншими ГРВІ", – зазначив він.

За словами Ляшка, українці чомусь легковажно ставляться до грипу, хоча це не менш смертоносне захворювання.

"Як тільки вакцина з'явилася – треба йти і робити цю процедуру. Так ми захистимо своє здоров'я і вплинемо на економіку охорони здоров'я", – додав головний санлікар.

Як писав OBOZREVATEL, вчені з Університету Центрального Ланкаширу (Велика Британія) дійшли висновку, що після пандемії коронавірусу COVID-19 статистика сезонної захворюваності на грип та ГРВІ в світі знизиться.

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Автор
Галина Остаповець Галина Остаповець
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Теги
грип та ГРВІ вірус
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
ага,в Италии вакцинировались,,осенью.
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Суспільство

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