Ляшко одружився: перші фото з весілля

Лідер Радикальної партії народний депутат Олег Ляшко офіційно зареєстрував шлюб зі своєю цивільною дружиною Росітою.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Нова українська родина. Більше щасливих сімей і дітей в нашій рідній найкращій Україні!" - написав Ляшко.

facebook.com/O.Liashko

Церемонія відбулася в одному зі столичних РАГСів, передає ТСН.

facebook.com/O.Liashko

Наречена на весілля одягла червону сукню, а нардеп підібрав такого ж кольору краватку.

Новини У мережі виклали рідкісне відео з весілля Усика

На свято прибули соратники Ляшка по Радикальної партії, зокрема, нардеп Андрій Лозовий.

Зробити пропозицію нардеп вирішив після 20 років цивільного шлюбу. У пари є дочка Влада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Мелітополя одружився на молодій моделі