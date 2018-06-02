Ляшко одружився: перші фото з весілля

Лідер Радикальної партії народний депутат Олег Ляшко офіційно зареєстрував шлюб зі своєю цивільною дружиною Росітою.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
"Нова українська родина. Більше щасливих сімей і дітей в нашій рідній найкращій Україні!" - написав Ляшко.
facebook.com/O.Liashko
Церемонія відбулася в одному зі столичних РАГСів, передає ТСН.
facebook.com/O.Liashko
Наречена на весілля одягла червону сукню, а нардеп підібрав такого ж кольору краватку.
На свято прибули соратники Ляшка по Радикальної партії, зокрема, нардеп Андрій Лозовий.
Зробити пропозицію нардеп вирішив після 20 років цивільного шлюбу. У пари є дочка Влада.
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