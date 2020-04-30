Головна Новини
30 квітня • оновлено в 15:16
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Ляшко назвав небезпеку ослаблення карантину в окремих областях

711
Читати матеріал російською

Адаптивний карантин, при якому в різних областях України запроваджуються різні карантинні заходи, залежно від зареєстрованих випадків захворювання на коронавірус, може становити небезпеку.

"Зараз ми розглядаємо єдині підходи для всієї країни. Надалі ми не виключаємо практику адаптивного карантину. У той же час у нас є певні застереження щодо використання різних заходів на різних територіях нашої країни", – сказав в ефірі ObozTV головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Оскільки є велика кількість безсимптомного носійства, що не тотальне ослаблення карантину для всіх, а в певних регіонах більше, може призвести до того, що безсимптомні носії можуть поширювати хворобу в тому конкретному кластері, наприклад, серед людей похилого віку, а це призведе до значного сплеску захворюваності", – пояснив чиновник.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Він заявив, що, ухвалюючи рішення про адаптивнмй карантин, уряду слід враховувати не тільки економічну, а й епідеміологічну складову, і дослухатися до думки системи охорони здоров'я.

Ляшко назвав небезпеку ослаблення карантину в окремих областях

Ляшко назвав небезпеку ослаблення карантину в окремих областях

"Зараз ми ведемо всю державу в одному ритмі, щоб ніде не було ніяких проблем. Якщо послаблюємо, то послаблюємо скрізь. Тоді ми можемо відстежити, що послаблення, наприклад, по таких-то заходах може дати сплеск, тому нам треба переграти", – пояснив головний санлікар.

Як писав OBOZREVATEL, на засіданні Кабінету міністрів 29 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд не виключає запровадження адаптивного карантину після 12 травня в окремих регіонах, де будуть зафіксовані різкі спалахи коронавірусу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Пряма трансляція Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Підсумки Ексклюзив
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 10406.

    Вилікувалися: 1238. Померли: 261.

  • У світі захворіли вже більше 3,2 мільйона осіб, загинули – 228 тисяч.

  • Ляшко заявив, що Україна вийшла на плато по COVID-19, прогноз оптимістичний.

  • Ліки від раку протестують на 120 хворих коронавірусом в Британії. Кажуть, вистачить 1 пігулки на добу.

  • Вчені озвучили смертельну небезпеку нових ліків від COVID-19.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги