Адаптивний карантин, при якому в різних областях України запроваджуються різні карантинні заходи, залежно від зареєстрованих випадків захворювання на коронавірус, може становити небезпеку.

"Зараз ми розглядаємо єдині підходи для всієї країни. Надалі ми не виключаємо практику адаптивного карантину. У той же час у нас є певні застереження щодо використання різних заходів на різних територіях нашої країни", – сказав в ефірі ObozTV головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Оскільки є велика кількість безсимптомного носійства, що не тотальне ослаблення карантину для всіх, а в певних регіонах більше, може призвести до того, що безсимптомні носії можуть поширювати хворобу в тому конкретному кластері, наприклад, серед людей похилого віку, а це призведе до значного сплеску захворюваності", – пояснив чиновник.

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Він заявив, що, ухвалюючи рішення про адаптивнмй карантин, уряду слід враховувати не тільки економічну, а й епідеміологічну складову, і дослухатися до думки системи охорони здоров'я.

Ляшко назвав небезпеку ослаблення карантину в окремих областях

"Зараз ми ведемо всю державу в одному ритмі, щоб ніде не було ніяких проблем. Якщо послаблюємо, то послаблюємо скрізь. Тоді ми можемо відстежити, що послаблення, наприклад, по таких-то заходах може дати сплеск, тому нам треба переграти", – пояснив головний санлікар.

Як писав OBOZREVATEL, на засіданні Кабінету міністрів 29 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд не виключає запровадження адаптивного карантину після 12 травня в окремих регіонах, де будуть зафіксовані різкі спалахи коронавірусу.

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