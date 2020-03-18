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18 березня • оновлено в 18:57
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Ляшко: для пенсіонерів організують доставку продуктів і ліків

11.8т
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В Україні в зв'язку з карантином через коронавірус для людей похилого віку буде організована доставка продуктів і ліків.

Як передає "Інтерфакс-Україна", про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я і головного санітарного лікаря України Віктор Ляшко.

"Ми вже працюємо з групами волонтерів", – сказав він, закликавши українців обмежити свої пересування, залишатися вдома якомога довше і дотримуватися рекомендацій МОЗ.

Ляшко також підтвердив захворювання коронавірусом у народного депутата з фракції "Довіра" Сергія Шахова.

Віктор Ляшко

Віктор Ляшко

Скріншот відео

Як писав OBOZREVATEL, станом на 18 березня в Україні зафіксували вже 15 випадків захворювання COVID-19, два з яких – летальні. Всього залишається 205 осіб із підозрою на коронавірус.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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eryerye eryery
eryerye eryery
Как защитится от КОРОНАВИРУСА? Все мы знаем что в зоне риска старики и дети, все потому что у них слабый иммунитет. Но теперь можно быстро подстегнуть иммунитет, способ реально проверенный на своих детях, а вычитала о нем здесь ---- https://cuz.su/koronavirus
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canger ralph
canger ralph
"для людей пожилого возраста будет организована доставка продуктов и лекарств" - это, как я понимаю, сразу после того, как нам с женой добавят по 1000 грн к пенсии... Как эта брехня осточертела!
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Мир Миру
Мир Миру
Тоді костюми захисні волонтерам потрібні. Для захисту разових масок, рукавичок та бахіл недостатньо
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