В Україні в зв'язку з карантином через коронавірус для людей похилого віку буде організована доставка продуктів і ліків.

Як передає "Інтерфакс-Україна", про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я і головного санітарного лікаря України Віктор Ляшко.

"Ми вже працюємо з групами волонтерів", – сказав він, закликавши українців обмежити свої пересування, залишатися вдома якомога довше і дотримуватися рекомендацій МОЗ.

Ляшко також підтвердив захворювання коронавірусом у народного депутата з фракції "Довіра" Сергія Шахова.

Віктор Ляшко Скріншот відео

Як писав OBOZREVATEL, станом на 18 березня в Україні зафіксували вже 15 випадків захворювання COVID-19, два з яких – летальні. Всього залишається 205 осіб із підозрою на коронавірус.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!