У неділю, 5 квітня, в Свято-Покровській церкви у Львові пройшла церемонія прощання з батьком Святослава Вакарчука – ексміністром освіти Іваном Вакарчуком, який пішов із життя 4 квітня.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

У зв'язку з карантином церемонія була камерною. Друзі, рідні та колеги покійного заходили в храм по одному, за чим спостерігали правоохоронці. Для всіх, хто також хотів попрощатися з Вакарчуком, велася онлайн-трансляція траурних заходів.

У Львові попрощалися з Іваном Вакарчуком Радіо Свобода

Біля університету імені Івана Франка, ректором якого був покійний, також вшанували пам'ять Вакарчука – виставили портрет і квіти, запалили лампадки.

У Львові попрощалися з Іваном Вакарчуком Радіо Свобода

На львівській Ратуші вивісили банер в пам'ять Івана Вакарчука, який був удостоєний у 2010-му році звання "Львів'янин року" за видатні досягнення в науковій, науково-педагогічній та організаційній діяльності та успішні реформи в галузі освіти.

У Львові попрощалися з Іваном Вакарчуком Радіо Свобода

Вакарчук, за згодою родини, буде похований на Личаківському цвинтарі 7 квітня, але за участю обмеженого кола людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережа відреагувала на смерть Івана Вакарчука хвилею скорботи.

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