"Л*йно дірявою ложкою збирали": в мережі бурхливо обговорюють Марш рівності в Києві

У мережі активно обговорюють Марш рівності "КиївПрайд", який пройшов 23 червня в українській столиці.

Зокрема, на сміх підняли супротивників заходу, серед яких були і націоналісти. Їх порівняли з російськими провокаторами.

"І ви мені будете говорити, що це українські націоналісти, а не ряджена російська фашня", "Латентний гей-парад", "Геєборець бореться зі своїм латентним геєм", "Традиція порядок, скорочено – тп", – посміялися над противниками.

Також багатьом сподобалося, що ЛГБТ-марш у Києві підтримало багато іноземців, які спеціально приїхали на захід, щоб висловити солідарність.

"Який чудовий і мирний KyivPride сьогодні! Дивовижна явка за участю до 8000 осіб – і безліч іноземних союзників, що підтримують права рівності в Україні", – написали в мережі.

What a great and peaceful #KyivPride today!!! Amazing turnout with up to 8,000 people attending - and a lot of foreign allies supporting rights #equality in #Ukraine: pic.twitter.com/adWPjhOiVa