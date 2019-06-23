"Л*йно дірявою ложкою збирали": в мережі бурхливо обговорюють Марш рівності в Києві

У мережі активно обговорюють Марш рівності "КиївПрайд", який пройшов 23 червня в українській столиці.

Зокрема, на сміх підняли супротивників заходу, серед яких були і націоналісти. Їх порівняли з російськими провокаторами.

"КиївПрайд"

"І ви мені будете говорити, що це українські націоналісти, а не ряджена російська фашня", "Латентний гей-парад", "Геєборець бореться зі своїм латентним геєм", "Традиція порядок, скорочено – тп", – посміялися над противниками.

Також багатьом сподобалося, що ЛГБТ-марш у Києві підтримало багато іноземців, які спеціально приїхали на захід, щоб висловити солідарність.

"Який чудовий і мирний KyivPride сьогодні! Дивовижна явка за участю до 8000 осіб – і безліч іноземних союзників, що підтримують права рівності в Україні", – написали в мережі.

What a great and peaceful #KyivPride today!!! Amazing turnout with up to 8,000 people attending - and a lot of foreign allies supporting rights #equality in #Ukraine: pic.twitter.com/adWPjhOiVa — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) 23 червня 2019 р.

Не обійшлося без жартів щодо підлої провокації з фекаліями, яку готували перед акцією: "Л*йно в презервативи набирали дірявою ложкою – експерт", – пожартували користувачі.

"Опоненти Маршу рівності старанно збирали і пакували свої цінності в презервативи, а поліція, їх відібравши, позбавила цих "сім'янинів" сенсу життя", – також написали користувачі.

Гееборец бореться зі своїм латентним геєм pic.twitter.com/it2xseOMNd - Mikhail Golub (@golub) 23 червня 2019 р

Гівно в презервативи набирали дірявої ложкою - експерт - Пан 3й т⭕ст ™ (@ DFENS3000) 23 червня 2019 р

"З одного боку, "КиївПрайд" – це чудово, а з іншого я б не вийшла, тому що це небезпечно просто пи**ець", "Навіть на KyivPride знайшлося місце для Ісуса", – також додали в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці, 23 червня, в центрі Києва зібралися противники ЛГБТ. Під час маршу вони намагалися прорватися в колону, але поліція їх витіснила. Також невідомий спробував прорвати колону учасників, де йшла німецький політик Ребекка Хармс. Він хотів вирвати з рук плакат, але його відтіснили.

Поліція затримала 9 осіб, які намагалися влаштувати провокації на заході. У натовпі чули хлопок, який нагадував вибух або постріл. Попередньо, це була петарда.

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