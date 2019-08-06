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Літо зачаїлося: синоптики дали похмурий прогноз по Україні

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В Україні у вівторок, 6 серпня, буде сухо, але хмарно. Температура повітря не підніметься вище + 27°.

Як повідомляє Укргідрометцентр, лише вдень у західних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів 11-16°; вдень 22-27°.

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Погода в Україні ще повередує: прогноз на 6 серпня від ObozTV

Погода в Україні

Погода в Україні

Ілюстративне фото

У Києві у вівторок також мінлива хмарність і без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень близько 25°.

У Київській області 6 серпня хмарно, але без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 22-27°.

Літо зачаїлося: синоптики дали похмурий прогноз по Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань заявив, що у першій декаді серпня в Україні буде спостерігатися спекотна погода, проте після 10 числа температура різко впаде.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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