Головна Новини
26 квітня • оновлено в 10:16
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Літо 2020 року в Україні спекотним не буде: синоптик дав несподіваний прогноз

5.3т
Читати матеріал російською

Незважаючи на аномально теплу зиму та ранню весну, літо 2020 року в Україні не буде надто спекотним.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів кандидат географічних наук, синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич.

За його словами, періоди спеки, звісно, влітку спостерігатимуться, але українцям не варто чекати чогось екстремального.

2020 року літо в Україні буде не дуже спекотним

2020 року літо в Україні буде не дуже спекотним

"Навряд чи буде 40 градусів спеки. Бо після теплої зими, а особливо рекордно теплої, літо зазвичай не таке спекотне", – стверджує Кибальчич.

Повну версію інтерв'ю читайте на OBOZREVATEL 26 квітня о 12:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, гради та різкі перепади температур.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
синоптик спека погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги