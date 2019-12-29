Літак з українськими полоненими приземлився в "Борисполі": перші фото і відео

В аеропорту "Бориспіль" приземлився борт з українцями, яких 29 грудня витягли з полону "Л/ДНР".

Зустрічати звільнених українців приїхав президент Володимир Зеленський, який встиг поспілкуватися з їхніми родинами.

Спочатку борт повинен був вилітати з Краматорська, але в підсумку з невідомих причин вилетіли з Чугуєва (Харківська область).

О 21:40 літак приземлився в "Борисполі".

Літак з полоненими сіл в "Борисполі"

Літак з полоненими сіл в "Борисполі"

Літак з полоненими сіл в "Борисполі"

Літак з полоненими сіл в "Борисполі"

Як писав OBOZREVATEL, головним пріоритетом України залишається остаточне звільнення всіх громадян держави в форматі "всіх на всіх". Глава МЗС Вадим Пристайко розповів, що продовжаться переговори з РФ з цього питання.

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