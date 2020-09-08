Лісові пожежі можуть провокувати розвиток онкозахворювань – ЗМІ

Масштабні пожежі, які вирують на сході України вже тиждень, завдають не тільки мільярдних збитків, але й чинять руйнівний вплив на довкілля та здоров’я українців. Проте екологічні активісти мовчать. Про це йдеться у статті, розміщеній на сайті 24 каналу.

За словами медиків, думки яких наведено у статті, смог від лісових пожеж провокує багато різноманітних захворювань, зокрема онкологічних. Згідно з багаторічними дослідженнями, продукти горіння лісу можуть викликати розвиток раку легень і нирок, а також множинні мієломи.

При цьому для низки категорій населення лісові пожежі максимально небезпечні. Зокрема, у зоні ризику – люди старшого віку, вагітні жінки, діти, люди, які страждають від хронічних респіраторних хвороб, серцево-судинних захворювань і цукрового діабету.

На думку колишньої очільниці МОЗ Уляни Супрун, зменшити ризики від забрудненого повітря можна, якщо під час активних пожеж не виходити на вулицю без нагальної потреби, стежити за станом повітря і дотримуватися рекомендацій державних служб і медиків, зачиняти вікна та двері. Для людей, які входять до груп ризику, вкрай важливо також мати під рукою свої ліки і перебувати на зв’язку з лікарем.

Допомогти мінімізувати загрози від пожеж або хоча би популяризувати рекомендації із захисту від небезпечного впливу забрудненого повітря могли би численні екоактивісти. Однак вони зберігають цілковиту мовчанку і повністю дистанціювалися від проблеми.

"Поки надзвичайники борються з пожежами, поліція шукає винних у підпалах, а лікарі рятують хворих, зовсім "випали з процесу" екологічні активісти – ті, хто мають бути на провідних ролях під час екокатастроф. Вже стало сумною традицією, що в Україні часто відбуваються платні екологічні шоу-мітинги чи акції, але коли виникають реальні проблеми –тиша", – резюмують автори статті.

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