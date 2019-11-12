Ліквідація УПЦ КП: юрист сказав, що чекає на Філарета

Провідний юрист компанії Moris Group Володимир Бабій заявив, що розблокування процесу ліквідації релігійного центру "Київська патріархія УПЦ КП" ніяк не пов'язане з богослужбовою діяльністю колишнього глави цієї структури – почесного патріарха Філарета.

"Реалізація рішень суду не впливає на Філарета", – сказав він OBOZREVATEL, говорячи про можливість для ексглави УПЦ КП здійснювати богослужіння після повної ліквідації цієї структури.

Юрист наголосив: "Сама церква УПЦ КП припинила своє існування 15 грудня 2018 року (у день Об'єднавчого собору Православної церкви України. – Ред.). Юридично залишався релігійний центр – "Київська патріархія УПЦ КП". На сьогодні відбуваються процеси щодо його ліквідації. З 15 грудня 2018 року Філарет був керівником релігійного центру. З 29 липня він втратив і цей статус".

З 29 липня Філарет втратив статус глави церкви, заявив юрист

Юрист нагадав: формальним главою релігійного центру з 29 липня 2019 року є митрополит Черкаський Православної церкви України Олег Яременко, який став головою комісії з ліквідації УПЦ КП.

Як писав OBOZREVATEL, 11 листопада Апеляційний адміністративний суд в Києві скасував рішення Окружного суду про заборону ліквідаційній комісії здійснювати дії щодо майна Київської патріархії УПЦ КП. Того ж дня у Києві відбулася хресна хода прихильників УПЦ КП проти ліквідації цієї церкви.

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