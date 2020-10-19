Ліки від коронавірусу підуть по лікарнях, а не у вільний доступ, – інфекціоніст

Тетяна Гайжевська
Тетяна Гайжевська
Суспільство
3,3 т.

  • Ремдесивір призначений для лікування тяжких хворих на коронавірус

  • Він не реалізуватиметься у вільному доступі

Ліки від коронавірусу підуть по лікарнях, а не у вільний доступ, – інфекціоніст

Ремдесивір, який називають ліками від коронавірусу, можна використовувати як крайній засіб лікування.

Цей препарат не буде продаватися у вільному доступі. Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта.

За його словами, ремдесивір отримав ліцензію на використання в США та Євросоюзі, але з певними застереженнями. "Його можна використовувати як крайній засіб під час лікування важких хворих. Всі регулятори зазначають, що потрібно дуже ретельно слідкувати за станом хворого", – наголосив медик.

За словами Курпіти, ці ліки не можна буде придбати в звичайній аптеці. Вони постачатимуться безпосередньо до лікарень, "до госпітального сектору".

Повну версію бліцінтерв’ю з Володимиром Курпітою читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, 12 жовтня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що українські лікарні отримають препарат від коронавірусу Ремдесивір протягом тижня.

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