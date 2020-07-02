Лікарні Західної України переповнені зараженими COVID-19. Кількість інфікованих подвоїлася, лікарі б'ють на сполох

За останній місяць в Україні майже вдвічі збільшилася кількість госпіталізованих через коронавірус. Якщо з 18 до 24 травня в лікарнях налічувалося 749 хворих, то за той самий період червня це число зросло до 1410. Найбільш напружена ситуація на заході країни – Рівненщині, Волині, Закарпатті, Львівщині, Чернівецькій області. У двох останніх із вівторка, 30 червня, розгорнули лікарні другої хвилі для приймання інфікованих COVID-19. Завантаженість ліжко-місць у цих регіонах становить більш як 50% за епіднорми 60%.

Чому епідемія коронавірусу не вщухає на заході країни та що робитиме влада, щоб втримати ситуацію під контролем – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Коронавірус не спадає, а тільки посилюється

Основною причиною збільшення кількості інфікувань на Західній Україні епідеміологи вважають нехтування нормами карантину. Мовляв, люди не носять захисних масок у публічних місцях і приміщеннях та не дотримуються дистанції. Друга причина – саме на заході через близькість кордонів із ЄС живе найбільше заробітчан, зокрема й сезонних. Вони почали завозити коронавірус із Італії ще в березні-квітні.

"У Львові фактично будь-куди можна зайти без маски, зокрема і в транспорт. По області маршрутки ходили навіть у жорсткий карантин, а тепер тим паче. Люди їздять, як оселедці в банці. Всім треба їхати на роботи, ще кудись – сидіти без грошей теж довго не будуть. Так само минулого тижня пустили електрички в області. У районах люди взагалі забули про існування масок – живуть так, наче вірусу не існує. От і маєте статистику", – розповіла OBOZREVATEL про ситуацію на Львівщині одна з мешканок області Марія.

Схожі тенденції в решті регіонів Західної України, особливо в селах, де люди не дотримуються карантину, вільно відвідують релігійні зібрання. Винятки – де є контроль місцевої влади або ж управління поліції, які можуть штрафувати за порушення.

"За останні чотири тижні у Львові зростають усі показники: кількість звернень, госпіталізацій – найбільше. Якщо раніше в нас серед 70 хворих на стаціонарі були одиниці, то тепер таких 20-30%. Чим більше люди поміж собою спілкуються і чим більше хворих із легким перебігом виходять на вулицю, не дотримуються дистанції, рук не обробляють, масок не носять – тим більше й поширюватиметься епідемія. Наприклад, біля Львова в селі Раковець є джерело, де на вихідних на одному квадраті стояло три людини. Всі без масок, бо на вулиці. Але якщо туди пішов один хворий, то заразив двох-трьох. Так само і в церкви ходять, у гості, в магазини", – розповів OBOZREVATEL заступник директора Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Ігор Берник.

Епідемія коронавірусу в Україні

За його словами, вірус не слабшає. Нині в інфекційці лежить майже 200 хворих, 75% з них тяжкі. Чверть госпіталізованих – віком від 18 до 50 років.

"У них пневмонія, усім потрібен кисень, лікуються по 2-3 тижні, буває, що й по місяцю. Одужання настає дуже повільно. Людина в свідомості, але без кисню немає чим дихати. Тому киснева терапія є обов'язковою. Не виключено, що невдовзі може виникнути питання із кисневими точками й робочим станом мережі", – зауважив медик.

У медзакладах Чернівецької області станом на 1 липня лікуються 443 людини, розповіли OBOZREVATEL в обласній адміністрації. Із них у 171 пацієнта підтверджено COVID-19, решта – з підозрою. 42 пацієнти у важкому стані, з них у реанімаціях – 35, на апаратах штучної вентиляції легень – один. За минулу добу до лікарень госпіталізували 41 особу.

Міські лікарні Івано-Франківська майже заповнені хворими на коронавірусну інфекцію, запевнив мер Руслан Марцінків.

“Через тиждень не буде де класти людей, якщо не залучимо інших лікарень і відділень", – закликав він на щотижневій нараді ще у вівторок, 30 червня.

Схожа ситуація в інших регіонах Західної України. Зокрема, рівненські лікарі кажуть, що повністю заповнено інфекційний корпус міської лікарні, вільних місць уже немає, всі пацієнти з важким перебігом захворювання. Така сама ситуація і на Закарпатті, де кількість хворих за останній місяць збільшилася в рази. Епідеміологи кажуть, що схожа проблема чекатиме невдовзі й Одещину, куди масово поїхали туристи.

Що робитиме влада

Попри сподівання влади, що Україні вдасться оминути найгірший сценарій розвитку епідемії, президент Володимир Зеленський вважає, що з такою динамікою, як зараз, медицині варто готуватися до другої хвилі. Уряд вже зайнявся підготовкою лікарень, а очільник МОЗ Максим Степанов додав, що медики госпіталізовуватимуть лише пацієнтів із середнім та важким ступенем захворювання.

"Є зростання кількості хворих. Львівська область – на першому місці за кількістю, Київ – традиційний лідер, у якому найбільші густота населення й кількість людей, є Чернівецька, Рівненська область, яка виривається в лідери. Можливо, що в окремих містах або областях доведеться повернутися до закриття транспорту", – нагадав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Рівненщина та Львівщина лідируватимуть надалі

За прогнозами робочої групи Національної академії наук із математичного моделювання проблем, пов'язаних із епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, найбільше хворих в Україні до кінця тижня фіксуватимуть на Львівщині, Закарпатті, Рівненщині, Одещині та в Києві. Основна причина – збільшення контактів серед населення. Загалом, в разі збереження поточної тенденції вже наприкінці липня добова кількість нових інфекцій в Україні може перевищити 2 тисячі.