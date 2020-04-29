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29 квітня • оновлено в 16:26
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Лікарка розповіла про реакцію українців на діагноз COVID-19

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Українці спокійно та адекватно реагують, коли дізнаються про свій діагноз – коронавірус COVID-19.

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Про це в інтерв'ю "Галці" розповіла в.о. завідувача приймального відділення обласної інфекційної лікарні в Івано-Франківську Ірина Бзунько.

"Проблем якихось таких, щоб я розповіла, то й не пам'ятаю, щоб були якісь пацієнти, які влаштовували паніку або істерику – не можу сказати. Є багато пацієнтів, які хочуть обстежуватися, щоб виключити або у них є, немає вірусу, тобто на ранніх стадіях виявити, щоб не запустити до критичного стану, реанімаційного відділення", – сказала вона.

COVID-19 в Україні

COVID-19 в Україні

Також Бузнько зазначила, що пацієнти радіють, коли дізнаються, що побороли COVID-19.

"Люди задоволені, вони дякують лікарям. Розумієте, коли ти перехворів такою хворобою і ти одужав, то у тебе напевно відчуття ейфорії, відчуття задоволення, хочеш швидше додому. Вони ще потрапляють під спостереження сімейного лікаря, як правило, не відразу виходять на роботу – повинні певний час бути на ізоляції, спостерігатися і все", – додала лікарка.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ірина Бзунько розповіла про лікування хворих COVID-19 в лікарні.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Івано-Франківськ
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