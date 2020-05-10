Головна Новини
11 травня • оновлено в 01:31
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Лікарі швидкої на Львівщині збунтувалися через премії за роботу з коронавірусними хворими

2.2т
Читати матеріал російською

Лікарі швидкої допомоги на Львівщині збунтувалися через нерівний розподіл премій за роботу з коронавірусними хворими.

Як повідомляє ТСН.Тиждень, причиною обурення стало те, що обіцяну урядом потрійну зарплату, як стверджують, отримали одиниці, а пацієнтів із COVID-19 або підозрою возили майже всі.

"Люди, які виїжджають на звичайних бригадах, набагато більше ризикують, ніж коронавірусні", – запевнила лікарка Львівської станції швидкої медичної допомоги Галина Сусол.

На Львівщині збунтувалися медики швидкої

На Львівщині збунтувалися медики швидкої

Твоє місто

"Хворі самі не хочуть, щоб до них виїжджали коронавірусні бригади, бо вони потім мають проблеми з сусідами, вони брешуть, не кажуть про температуру", – зазначила фельдшерка Ярослав Ціж.

Також медики швидкої стверджують, що досі не захищені і змушені купляти захист власним коштом, тоді як чиновники переконують – захист є, премії отримали усі, хто заробив.

"Якщо був факт надання медичної допомоги пацієнту з позитивним ПЛР-тестом, то це є підставою для виплати преміальних", – запевнив заступник керівника департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько.

Від початку тижня коронавірусні цифри на Львівщині почали стрімко зростати, що ставить підзагрозу вихід із карантину області нарівні з усією країною. Серед інфікованих більше ста медиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 10 травня у Львівській області зареєстровано 753 випадки захворювання на коронавірус, всього в Україні – 15 232.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Погорілко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Львів
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
1
Смішно
0
Цікаво
11
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Бред какой-то: работа врача изначально является работой с повышенной опасностью и рискованной заразиться какой-то болезнью. Даже психиатры перенимают чудаковатые черты характера от своих пациентов.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги