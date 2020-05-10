Лікарі швидкої на Львівщині збунтувалися через премії за роботу з коронавірусними хворими

Лікарі швидкої допомоги на Львівщині збунтувалися через нерівний розподіл премій за роботу з коронавірусними хворими.

Як повідомляє ТСН.Тиждень, причиною обурення стало те, що обіцяну урядом потрійну зарплату, як стверджують, отримали одиниці, а пацієнтів із COVID-19 або підозрою возили майже всі.

"Люди, які виїжджають на звичайних бригадах, набагато більше ризикують, ніж коронавірусні", – запевнила лікарка Львівської станції швидкої медичної допомоги Галина Сусол.

На Львівщині збунтувалися медики швидкої Твоє місто

"Хворі самі не хочуть, щоб до них виїжджали коронавірусні бригади, бо вони потім мають проблеми з сусідами, вони брешуть, не кажуть про температуру", – зазначила фельдшерка Ярослав Ціж.

Також медики швидкої стверджують, що досі не захищені і змушені купляти захист власним коштом, тоді як чиновники переконують – захист є, премії отримали усі, хто заробив.

"Якщо був факт надання медичної допомоги пацієнту з позитивним ПЛР-тестом, то це є підставою для виплати преміальних", – запевнив заступник керівника департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько.

Від початку тижня коронавірусні цифри на Львівщині почали стрімко зростати, що ставить підзагрозу вихід із карантину області нарівні з усією країною. Серед інфікованих більше ста медиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 10 травня у Львівській області зареєстровано 753 випадки захворювання на коронавірус, всього в Україні – 15 232.

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