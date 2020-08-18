Лікарі попередили про небезпеку фітнес-годинників для здоров'я.

Лікарі попередили, що людям із серцевими захворюваннями не варто використовувати фітнес-годинник для відстеження стану здоров'я.

Нові дослідження показали, що вони приносять більше шкоди, ніж користі, повідомляє Daily Mail.

Відзначається, що власники таких пристроїв страждають від почуття провини і занепокоєння, коли пропускають цілі вправ або неправильно інтерпретують дані.

Пацієнти можуть пов'язувати прискорений пульс з підвищеним ризиком серцевого нападу або побоюватися, що менша, ніж зазвичай, кількість сну посилить їх хворобу.

"Пацієнти починають використовувати інформацію зі своїх фітнес-годинників так само, як і лікаря. Однак вони не отримують допомоги в інтерпретації даних свого годинника. Це змушує їх надмірно турбуватися", – відзначили медики.

Як писав OBOZREVATEL раніше, розумні годинники навчилися використовувати для визначення COVID-19.

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