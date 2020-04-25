Лікарка-хірургиня лікарні Монастириська Тернопільської області Олена Гаврилюк, яка заразилася коронавірусом на роботі, розповіла, що в установі на початку пандемії не вистачало навіть звичайних масок і рукавичок.

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Про це жінка повідомила в інтерв'ю виданню "Громадське" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Колаж

Гаврилюк працює хірургинею-проктологом. Вона інфікувалася, коли була на чергуванні й у лікарні перебувала перша пацієнтка з COVID-19, медсестра.

"Вона поступила в реанімаційне відділення 18 березня, а я 19 березня там чергувала. Цій пацієнтці поставили діагноз COVID-19 десь 22 або 23 березня. Я контактувала з нею і 19, і 22 березня, а 24-го в мене вже з'явилися симптоми – підвищення температури до 37, головний біль, якась загальна слабкість. Ну і сухий кашель.

Тоді нам, медичним працівникам, повідомили, що ми повинні здавати тести вже 25 березня. 26-го я здала тест, а 27-го мені вже сказали, що він позитивний", – розповіла лікарка.

Вона додала, що належних засобів захисту в лікарні не було, лише звичайні маски і рукавички, і тих не вистачало.

"Я сама купувала, потім нам видали по одній або дві пари рукавичок. Погодьтеся, що це не захист", – обурилася медичка.

Вона пояснила, що лікувалася від коронавірусу вдома. Жінка заразила своїх батьків, хоча користувалася окремим посудом і проводила дезінфекцію.

"Тато виявив симптоми 28 березня і тоді ми вже зробили тест – він був позитивний. У нього була температура 38,5-38,7 – тоді ми вже її збивали.

Хвороба у мами фактично була середньої тяжкості, тому що температура і до 39 наростала, і виражений інтоксикаційний синдром був, ми все це ліквідували, я ставила крапельниці", – розповіла Гаврилюк.

Вона додала, що зараз засоби захисту в лікарні є. "Є респіратори, засоби захисту того рівня, який треба. Зараз із забезпеченням усе нормально, багато вклали в це і волонтери, і благодійники, і підприємці", – зазначила жінка.

За її словами, в зоні ризику знаходяться медсестри, які працюють у приміщеннях із найбільшою концентрацією вірусу. Їм обіцяли надбавки, але до Великодня, як розповіла Гаврилюк, вони їх не отримали. "Чи отримають взагалі – хочеться вірити", – зазначила вона.

"Ще момент: я заразився і принесла це додому до близьких і рідних. Тут тепер треба думати і розставляти пріоритети, чи готова я за 2000 гривень ($74) ризикувати життям своїх батьків, розумієте?" – підкреслила лікарка.

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