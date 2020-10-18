Лікар вказав на небезпечний нюанс з російською вакциною від COVID-19

Російські розробники вакцини від коронавірусу не оприлюднюють проміжні результати її дослідження, як це роблять розробники на Заході.

Якщо хтось з громадян України вакцинується нею, це означатиме, що вони на власному організмі будуть досліджувати її на безпечність і ефективність. Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта.

Медик наголосив на тому, що в даний час вакцина від COVID-19 виробництва Росії отримала реєстрацію для проведення третьої стадії досліджень. Але, на відміну від зарубіжних виробників вакцин, російські виробники не оприлюднюють проміжних результатів.

"Вони не публікують проміжних результатів досліджень своєї вакцини, і це викликає найбільше занепокоєння серед науковців", – зазначив Курпіта. Він додав, що дизайн цього дослідження також невідомий.

Повну версію бліцінтерв’ю з Володимиром Курпітою читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили про те, що в світі 10 вакцин-кандидатів проти коронавірусу проходять завершальний етап клінічних випробувань.