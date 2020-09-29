Лікар сказав, як серйозно скоротити зараження COVID-19

Головний фактор різкого зростання кількості хворих на коронавірус – збільшення контактів заражених людей з здоровими при недостатньо чіткому дотриманні гігієнічних рекомендацій.

Таку думку в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL висловив ексголовний санітарний лікар України Сергій Бережнов. "Інфікованих навколо нас стає все більше і більше, а це значить, що можливості заразитися теж стає все більше", – зауважив він.

Лікар визнав, що захист від інфекцій, що передаються повітряно-крапельним шляхом, в тому числі COVID-19, складний. "Для цього потрібно носити респіратор 3-го рівня захисту, щоб взагалі нічого не проникало. А ще краще – взагалі на вулицю не виходити", – сказав він.

Разом з тим медик наголосив, що дотримання елементарних санітарних рекомендацій – використання медичних масок, дотримання соціальної дистанції, обробка рук – може істотно знизити рівень захворюваності.

"На нуль не вийдемо. Але у нас не буде приростати щодня по 3-5 тисяч нових випадків зараження", – підкреслив Бережнов.

Повну версію бліц-інтерв'ю з Сергієм Бережновим читайте тут.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Сергій Бережнов назвав найнебезпечніше місце в багатоквартирному будинку з точки зору зараження коронавірусом.