Найбільший ризик зараження коронавірусом загрожує людям, які тривалий час контактують з носіями інфекції в замкнутому просторі.

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Про це написав на своїй сторінці у Facebook лікар Павло Силковський. Також він уточнив, за яких умов людина починає хворіти на небезпечну недугу.

"Коли ви чуєте, що в Лаврі, в гуртожитку або в лікарні трапився спалах коронавірусу, то це не тому, що люди пішли до церкви або медики не мали відповідного одягу. А тому, що здорові контактували з носіями в закритому приміщенні тривалий час. Майже немає випадків зараження на вулиці під магазинами, біля церкви, на мийках тощо. Тому що там відкритий простір і контакт не є тривалим", – підкреслив медик.

Коронавірус

За його словами, для того щоб захворіти, недостатньо, щоб один або кілька вірусів потрапили всередину. Потрібне певний критичне число, так зване вірусне навантаження. Щоб воно з'явилося, необхідно або створити високу концентрацію вірусів, або контактувати тривалий час.

Силковський підкреслив, що це дуже добре досягається в закритому просторі. Саме тому, переконує лікар, немає нічого поганого в тому, щоб виходити на вулицю, дихати свіжим повітрям, а дітям – проявляти фізичну активність.

"Вірус в невеликій дозі може мати ефект вакцини, а не викликати хворобу. І, якщо припустити, що нас чекають наступні хвилі, можливо, більш агресивні, ніж ця, то ще питання, хто виграє: той, хто отримав імунітет зараз, чи той, хто вперше сконтактує тоді? Той, хто гріється на сонці, порпається в городі або навіть стоїть під церквою і має моральний спокій? Чи той, хто сидить в квартирі, цілий день слухає статистичні жахи і п'є корвалол?" – підсумував лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайські вчені, які вивчали поширення хвороби в лікарняних палатах, дійшли висновку, що COVID-19 легко переноситься повітрям, тому концентрація вірусу в вентильованих приміщеннях нижча, ніж в закритих.

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