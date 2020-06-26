Лікар – про низьку смертність від COVID-19: українці дуже загартовані, у них прекрасний імунітет

Українці краще протистоять пандемії COVID-19 через міцний імунітет і хорошу загартованість.

Таку думку озвучила сімейна лікарка Дарницького району Києва Олена Л., передає ТСН. За її словами, на формування сильної захисної реакції організму могло вплинути те, що в 2003 році вже був спалах коронавірусу SARS-CoV, що могло сформувати певний імунітет у перехворілих. Ще одна причина: вакцинація від інших хвороб.

"Те, що бачу я – люди, які були вакциновані від грипу типу А (H1N1), серед них немає жодного хворого COVID-19. Принаймні, серед моїх пацієнтів і колег. Але це припущення, яке потрібно або підтвердити, або спростувати. Крім того, у нас масово роблять вакцину БЦЖ, це також може впливати. Створюється так званий "перехресний імунітет", – сказала вона.

Третьою причиною лікар назвала загартованість українців через більш важкі умови життя, ніж в інших країнах.

"Ми – дуже загартовані, з огляду на більш важкі умови життя, ніж в інших країнах. Наші люди звикли переносити хвороби на ногах, виживати на 2000 пенсії на місяць, працювати на городах в спеку... Тому у них більш гнучкий і тренований імунітет", – поділилася Олена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я України закликало посилити контроль за дотриманням заходів безпеки в транспорті, магазинах та інших місцях скупчення людей.