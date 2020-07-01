Хворі на коронавірус пацієнти, які дотримувалися дієти, відчували стрес, недосипання або втому, частіше потрапляють в реанімацію.

Про це в Facebook розповіла лікарка-офтальмолог з Баку (Азербайджан) Нігяр Гусейнова, яка залучена до лікування інфікованих COVID-19. Такими даними з нею поділився анестезіолог-реаніматолог Фуад Мамедов, який чергує в реанімації з найважчими пацієнтами.

"Найчастіше потрапляють в реанімацію з погіршенням стану пацієнти в анамнезі яких є дані про недавнє дотриманні дієт з метою схуднення, або дотримання посту або перегрів на сонці, переохолодження (випив холодну воду/з'їв морозиво і на ранок вже висока температура і блискавичний перебіг хвороби), стрес, недосипання і перевтома", – сказано в повідомленні.

Лікар – про хворих на коронавірус: в реанімацію частіше потрапляють ті, хто дотримувався дієти

Лікар – про хворих на коронавірус: в реанімацію частіше потрапляють ті, хто дотримувався дієти

Як писав OBOZREVATEL, недавно були названі ще чотири нових симптоми коронавірусу: нежить, чхання, нудота і діарея. Загалом їх уже 12, хоча на початку пандемії було лише 3.