Лікар київської лікарні зізнався в нестачі місць для хворих на COVID-19

У Центральній районній лікарні (ЦРЛ) Києво-Святошинського району спостерігаються проблеми з місцями для хворих на COVID-19 та кількістю медпрацівників.

Про це "Громадському" розповів лікар ЦРЛ Києво-Святошинського району Олександр Азаров. За його словами, наразі лікарня може вмістити не більше ніж 60 хворих, попри те що офіційно зафіксовано 120 ліжок для пацієнтів із COVID-19.

З самого початку епідемії лікарня приймає хворих на коронавірус, вона вважається найбільшою районною лікарнею в Київській області. За словами Олександра, до них направляють третину пацієнтів з області, починаючи від Іванкова (Вишгородський район Київської області) до Фастівського району. Ще з березня інфекційне відділення, яке всього має дев’ять боксів (приблизно по 2-3 ліжка в кожному), було заповнене, тому хворих почали класти в інші відділення.

"Спочатку в нас заповнили терапевтичне відділення, потім урологічне. Зараз залишилося незаповненим хірургічне і травматологічне, більше класти немає куди", – розповів Олександр.

Лікар зазначив, що заповнювати два останніх відділення немає можливості, бо не вистачає медичних працівників і відповідного забезпечення біля цих ліжок.

"Якщо ми перепрофільовуємо відділення, хірургічне, наприклад, то його треба обладнати. Зараз у нас не вистачає кисневих редукторів та масок. Кисень є, він розведений, але редукторів 20-30 усього, а хотілося б мати їх біля кожного ліжка", – пояснив він.

Також медик відзначив проблему з медперсоналом, третина якого перехворіла й ще певна частина звільнилася.

"Охочих працювати у третьому відділенні, яке було перепрофільоване, фактично немає. У нас були такі чергування, коли на чотири відділення працював один лікар, а інколи навіть без медсестри", – розповів Азаров.

За його словами, місця для хворих із підтвердженим коронавірусом є, тому що таких пацієнтів можна класти в одну палату, але з місцями для хворих з підозрою в області проблема.

"Була ситуація, коли такий хворий був у Софіївській Борщагівці, його не було куди класти, і людину везли в Миронівку або Кагарлик, це за 100-120 км від Києва", – розповів лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL¸ 5 вересня в мережу потрапив запис розмови сімейного лікаря з Софіївської Борщагівки з диспетчером Київської обласної станції швидкої медичної допомоги, в якому вони обговорили гостру нестачу місць у лікарнях для пацієнтів із підозрою на коронавірус.

На запису сімейний лікар пояснив, що хворого необхідно госпіталізувати, а у відповідь почув, що місця закінчилися.

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