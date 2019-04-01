Как прекрасно, что в день выборов, избирательные участки превратились немножко в музеи современного искусства, а организаторы стали чуть-чуть художниками. Уникальная однодневная выставка, где можно увидеть все направления искусства, от импрессионизма до поп-арта. Ну, смотрите сами.

Заходим на участок. Нас встречает плакат одного из кандидатов в стиле "реализм", начинаясь со слов "Наша країна хвора". Очень реалистично, нечего добавить, идём дальше.

Плакаты других кандидатов украшают лестничный пролёт. Информационные наклейки с тонной текста (мелким шрифтом) висят на уровне взгляда, если ты – трёхметровый Гулливер. Это из позднего Дали. Сюрреализм. (Ведь все знают, трёхметровых людей не бывает).

Новини Порохоботы так ничего и не поняли

Особая часть представления на этом отрезке – бабушки, подпрыгивающие на лестнице, чтобы почитать программы кандидатов. Прямо целый перформанс, достойный Марины Абрамович. Всё сделано для того, чтобы заведомо непроходных кандидатов не читали. Хотите изучить – прыгайте, становитесь частью перформанса. А лучше – читайте программы тех, кто уже победил (понятное дело), они висят удобно для чтения, прямо посередине зала, прямо у вас на лбу.

Дальше. Жирные чёрные стрелки на белых А4 погружают зрителя в увлекательный "хеппенинг" в стиле флешмоб: люди ходят по лестницам, спрашивая, а куда ведёт эта лестница, вверх или вниз? Зритель сконфужен: умом он понимает, что лестница ведёт и туда и туда, но стрелки на то и стрелки, чтобы всегда вести вниз. Это уже из "символизма", конечно, но как же точно продуман этот символизм на избирательном участке, где решается будущее страны.

Фото Лики Спиваковской

Фото Лики Спиваковской

Фото Лики Спиваковской

Особое место на выставке занимают инсталляции. "Концептуализм" прямо берет верх над всеми ранее представленными стилями, занимая почётное место топ-чарта. Тут и портрет "Заступника Голови", и инсталляция из стула в стиле Тадаши Кавамата, и потрясающая композиция "Еваковихід" (я так понимаю, батареи – символ коммунальных платежей).

Фото Лики Спиваковской

Фото Лики Спиваковской

И, хотя в официальных источниках заявлено, что инсталляция Ильи Кабакова "Ящик с мусором" находится в Третьяковской галерее, на эту выставку его всё-таки доставили, причём дублировали и разместили в каждом коридоре.

И только поп-арт слегка обделён вниманием кураторов выставки: лишь одну жестяную банку удалось мне найти (у урны перед входом на экспозицию), и это был явно не суп Кэмпбелл, излюбленный Уорхоллом, а банка Нескафе, излюбленная курильщиками. Но искусство – на то и искусство, чтобы заставлять зрителя думать. Есть о чём.

Ну а на первой фотке я. На Владимирской Горке. Где самое место искусству, только пьедестал поставить – поставили, а скульптуру – забыли. Бывает. Исправила. Инсталляция называется "Проголосовала".

Фото Лики Спиваковской

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