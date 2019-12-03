Ліг на голову і заснув: з'явилися деталі страшної смерті малюка на Вінниччині

На Вінниччині батьки 9-місячної дитини стверджують, що її задушив у візочку кіт. Медики підтвердили, що це цілком реально.

Як розповіла мама, вона знайшла бездиханну дочку у візку, з якого на її очах вистрибнув кіт, відразу ж викликала лікарів, передає "ТСН".

"Молочко чує, тепло, залізла грітися. Дівчинка була тепло одягнена й ручки були прикриті", – каже фельдшерка Галина Захарчук.

Дитина була в колясці на вулиці Скриншот з відео

Вона першою прибула до сім'ї, далі приїхала "швидка". "Ми застали малюка в стадії клінічної смерті. Приїхала швидка, відразу я прийшла. Ми не змогли, відразу настала біологічна смерть. Десь 30-40 хвилин ми проводили реанімацію", – повідомила медикиня.

Зазначається, що у Сніжани та Олександра це перша і єдина дитина. У матері була складна вагітність і важкі пологи, але, за її словами, дівчинка народилася здоровою.

У поліції відкрили кримінальне провадження, але розглядають тільки одну версію – нещасний випадок. Тіло дитини вже направили на експертизу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Волині раптово померло немовля, якому не виповнилося й місяця. Медики діагностували у дитини вроджену ваду кишечника, проте батькам про це не повідомили. Тому ті звинувачують у трагедії саме лікарів.

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