''Лідер української нації'' Епіфаній розкрив майбутнє Філарета

Патріарх Філарет продовжить служіння українській церкві у Володимирському соборі, а предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній — в Михайлівському Золотоверхому соборі.

Про це митрополит Київський і всієї України розповів в інтерв'ю телеканалу "Прямий" в суботу, 29 грудня.

"Святійший патріарх Філарет і надалі буде здійснювати своє богослужіння у Володимирському кафедральному соборі, також його резиденцією буде приміщення на вулиці Пушкінській. Моїм кафедральним собором буде Михайлівський Золотоверхий собор. Тут ніяких змін особливих не буде відбуватися", — розповів Епіфаній.

Він підкреслив, що патріарх Філарет "був і залишається лідером української нації", і планує допомагати Епіфанію в управління єдиною церквою.

митрополит Епіфаній Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL: