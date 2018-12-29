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''Лідер української нації'' Епіфаній розкрив майбутнє Філарета

7.2тЧитати матеріал російською

Патріарх Філарет продовжить служіння українській церкві у Володимирському соборі, а предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній — в Михайлівському Золотоверхому соборі.

Про це митрополит Київський і всієї України розповів в інтерв'ю телеканалу "Прямий" в суботу, 29 грудня.

"Святійший патріарх Філарет і надалі буде здійснювати своє богослужіння у Володимирському кафедральному соборі, також його резиденцією буде приміщення на вулиці Пушкінській. Моїм кафедральним собором буде Михайлівський Золотоверхий собор. Тут ніяких змін особливих не буде відбуватися", — розповів Епіфаній.

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Він підкреслив, що патріарх Філарет "був і залишається лідером української нації", і планує допомагати Епіфанію в управління єдиною церквою.

митрополит Епіфаній

митрополит Епіфаній

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Незалежність УПЦ
Особи
Патріарх ФіларетМитрополит Епіфаній
Місце
Україна
Тег
єдина церква
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Кравцов Саша
Кравцов Саша
Афффтор статьи , у вас в опечатка ФИКАЛЕТ -ПИДАР НАЦИИ!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Кому и кобыла невеста
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Я не очень сведущ в церковной иерархии, Но как же может быть Филарет "Патриархом" если нет патриархата?, Общеизвестно, что Украинская церковь получит от турецкоподданного Патриарха в Стамбуле, Митрополию(так называемый "ТОМОС"), Главой этой Митрополии уже назначен Епифаний.. Напомню патрыотам. Что Митрополия по статусу ниже Патриархата, Основная разница в том. что Патриархат никому не подчинен. а митрополия подчинена своему Патриархату. Ну например УПЦ МП подчинена Московскому патриархату, А вновь созданная украинская церковь, будет подчинена Стамбульскому(или как они его называют Константинопольскому) Патриархату.Следовательно На Украине не может быть никакого "патриарха". Филарета просто кинули.И сейчас рассказывают ему , что он типа "лидер нации"
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