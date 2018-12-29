''Лідер української нації'' Епіфаній розкрив майбутнє Філарета

Патріарх Філарет продовжить служіння українській церкві у Володимирському соборі, а предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній — в Михайлівському Золотоверхому соборі.
Про це митрополит Київський і всієї України розповів в інтерв'ю телеканалу "Прямий" в суботу, 29 грудня.
"Святійший патріарх Філарет і надалі буде здійснювати своє богослужіння у Володимирському кафедральному соборі, також його резиденцією буде приміщення на вулиці Пушкінській. Моїм кафедральним собором буде Михайлівський Золотоверхий собор. Тут ніяких змін особливих не буде відбуватися", — розповів Епіфаній.
Він підкреслив, що патріарх Філарет "був і залишається лідером української нації", і планує допомагати Епіфанію в управління єдиною церквою.
митрополит Епіфаній
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
14 грудня об'єднавчий Собор обрав митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля автокефальної православної церкви України.
Представляючи Епіфанія на Софійській площі в Києві, президент Петро Порошенко заявив, що Україна не була, не є і не буде канонічною територією Російської церкви, а тепер остаточно розриває всі зв'язки з імперією Кремля. Він також додав, що на церемонію вручення Томосувідправиться разом з Епіфанієм у Константинополь.
У Московському патріархаті різко відреагували на результати Собору і заявили, що канонічне значення його проведення, як і результати, "дорівнюють нулю".
Глава УПЦ МП Онуфрій по завершенню об'єднавчого Собору втратив титул митрополита Київського і всієї України.
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