Ленін, Сталін і піонери: на Миколаївщині знайшли "імперію зла"

У музеї однієї зі шкіл на Миколаївщині виявили "червоний куточок" - експозицію, присвячену комуністичному минулому з портретами й цитатами Леніна і Сталіна.

Відповідні фото опублікувала в Facebook віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

За словами чиновниці, водночас експозиції, присвяченій Голодомору або Небесній Сотні, в навчальному закладі села Трикрати немає.

"Директор сказав, що десь отут мали висіти, але десь зняли, а воно в "кладовці", а ключа немає, і він сам не знає, де воно висіло - йому показала прибиральниця", - написала вона.

Климпуш-Цинцадзе нагадала, що декомунізація не стосується музеїв, і допустила, що така ситуація склалася не в одній школі, а зустрічається в різних навчальних закладах по всій країні.

"Такі музеї лише у випадку, якщо школа повідомила міністерство про його існування, підпорядковуються Мінкульту. Міносвіти ж регламентує їх за старою радянською традицією як методичні кімнати, а їхнє наповнення - як методичний матеріал для освітніх цілей", - пояснила віце-прем`єр-міністр.

Чиновник підкреслила, що цю ситуацію необхідно змінити, й педагоги повинні відзвітувати, яким чином такі "методичні матеріали" допомагають шкільній програмі.

"Що відбувається в голові школяра, який після вивчення теми Голодомору бачить Сталіна на шкільному покуті? Така "комплексна" освіта вбиває. Прикро, що є "педагоги", які на п`ятому році війни цього не розуміють, або ж розуміють і чекають тих, хто оцінить їхню відданість "імперії зла", - додала вона.

Показане міністром обурило користувачів соцмережі. Коментатори запропонували надіслати в школу в Трикратах матеріали по "справжній" історії України, а також ввести покарання за недотримання закону про декомунізацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Харківщині пам'ятник Леніну виставили на торги.