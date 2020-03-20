Лекарство, а точнее методика по обузданию наших негативных эмоций (в первую очередь – тревоги и страха), которую я здесь опишу, имеет научную основу, проста и доступна каждому. А актуальность её применения, напрямую, вызвана тем, что вместе с мировой пандемией коронавируса COVID-19, по всей планете начала расползаться ещё одна, тоже невидимая, но от того не менее опасная – эпидемия страха.

Отягчает её течение "инфодемия" – информационнаяэпидемия слухов, сплетен и откровенных фейковокоронавирусе; количестве уже заболевших; новых случаях заражения и т.д. Профессиональные эксперты уже сорвали голос (как производители туалетной бумаги – джек-пот) объясняя, что в условиях нашей рыночной экономики, продукты и товары просто не могут закончиться! А медицинские маски необходимы только больным людям, а здоровым они не помогут (маска – не противогаз, она негерметична!). Но всё это без толку. Эмоции тревоги и страха распространяются быстрее любого коронавируса. Но если разбираться с этим более обстоятельно и детально, то сразу становится очевидно, что сам страх,как таковой, является абсолютно естественным человеческим состоянием, поскольку он напрямую связан с нашим базовым инстинктом самосохранения. Другой вопрос – запредельный уровень этого страха сегодня, и готовность миллионов людей сдаться ему без боя. Постоянное нагнетание таких эмоций новыми сообщениями в новостной ленте, часто не утруждающей себя факт-чекингом, переводит многих людей, особенно с лабильной (высокочувствительной) нервной системой из состояния обычной бдительности и осторожности, в состояние хронической тревоги. Тут вся разница в том, что это состояние, в отличии от чувства страха, может вообще не иметь видимых причин, но зато имеет реальные последствия в виде хронического стресса, бессонницы, навязчивых состояний и так далее, в плоть до приступов панической атаки.

Но, подчеркну ещё раз, возникает это всё не из-за реальной (наблюдаемой) опасности, а из-за ощущаемого предчувствия неминуемой беды! Так как же взять под контроль свои негативные эмоции, когда ситуация вокруг не меняется к лучшему, а продолжать жить – всё равно надо?!

В таком случае, я всегда рекомендую делать одно очень простое, но эффективное упражнение: берёте ручку, или карандаш в левую руку (если вы левша – то тогда в правую!) И на обычном листе бумаги начинаете тщательно выводить фразы, и целые предложения, с позитивным эмоциональным смыслом. Эти убедительные выражения (аффирмации) вы можете придумать для себя сами, в зависимости от вашей конкретной ситуации. Либо взять их из интернета. Вот несколько примеров подобных выражений:

- С каждым днём, во всех отношениях, мне становится всё лучше и лучше. - Я в полной безопасности. - Я живу в мире с собой и другими. - Я люблю жизнь, людей и себя. - Все мои тревоги исчезли, а в сердце осталась лишь радость.

И так далее.

Писать это всё необходимо медленно, тщательно выводя каждую букву!

Именно в техническом выполнении данного упражнения, как вы, наверное, уже догадались и заложен научный подход к нашему эмоциональному саморегулированию. Дело всё в том, что головной мозг управляет нашим телом в "перекрёстном режиме" – правой половиной тела управляет наше левое полушарие, а левой половиной, соответственно – правое. А за наши эмоции отвечает то полушарие головного мозга, которое управляет нашей более слабой рукой (соответственно, это правое полушарие у правшей, а у левшей – ровно наоборот), то есть с помощью данного упражнения любой из нас может научиться ставить свои, пусть даже очень сильные негативные эмоции под осознанный, успокаивающий контроль. Данное упражнение необходимо выполнять с начала на протяжении всего 5 минут, желательно два раза в день. А если вам начнёт по-настоящему нравится это ощущение успокаивающего эмоционального самоуправления, а вместе с ним, и более размеренное дыхание с мышлением, можете увеличить выполнение этого упражнения до десяти минут. Эффект данной методики увеличится, если вы будете её выполнять под тихо звучащую музыку для медитации. И вообще, людям, уделяющим время духовным практикам, всегда легче достичь максимально высоких результатов в сфере эмоционального саморегулирования.

И из всего сказанного мной выше, особенно сегодня (20 марта) в Международный День Счастья, сам собой напрашивается всего один простой вывод: "Наше счастье, как и прежде, целиком зависит от нас!" И, как я вам только что показал, оно, в прямом смысле, находится в наших с вами руках.

Всем нам желаю счастья, здоровья и умиротворения!

Будьте спокойны – мы всё преодолеем!

Благодарю за внимание!

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