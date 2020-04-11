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12 квітня • оновлено в 01:16
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Легендарний літак-гігант "Мрія" підняли в небо для боротьби з коронавірусом. Відео

9.5т
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Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 “Мрія” долучиться до перевезення гуманітарних вантажів – медичних засобів для боротьби з коронавірусом із Китаю до країн Європи.

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Про це йдеться в Facebook Antonov Company. Зазначається, що літак пройшов технічне обслуговування та модернізацію, і 11 квітня вилетів із міжнародного аеродрому "Київ-Антонов-2", розпочавши серію рейсів з доставки вантажів для боротьби з коронавірусом.

"Мрія" стане шостим літаком авіатранспортного підрозділу ДП „АНТОНОВ” – авіакомпанії „Авіалінії Антонова”, які задіяні в перевезенні життєво важливих вантажів для боротьби з COVID-19. Частину цих рейсів п’ять літаків Ан-124-100 „Руслан” виконують за програмою стратегічних вантажних авіаперевезень SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в інтересах НАТО та ЄС", – йдеться у повідомленні компанії.

Ан-225 “Мрія” долучився до перевезень гуманітарних вантажів для боротьби з коронавірусом

Ан-225 “Мрія” долучився до перевезень гуманітарних вантажів для боротьби з коронавірусом

Скрін відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше в Італію прибув гуманітарний конвой із Росії. За інформацією офіційних джерел, медики, які прибули, повинні допомогти італійським колегам боротися з епідемією коронавірусу, яка забирає сотні життів щодня.

  • громадяни Італії зажадали від влади розповісти про реальні цілі російських військових медиків, які нібито прилетіли боротися з коронавірусом.

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Автор
Марина Погорілко
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Bruse Colin
Bruse Colin
Пердящие к а ц а б ы визжат аки свиньи с. х y я м i в ж o пе
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Белый господин
Белый господин
А где промежуточные посадки? Опять в России?
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Гордятся шароварники достижением ссср.А как там хвалёный картонный танк .
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Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2511.

    Вилікувалися: 79. Померли: 73.

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