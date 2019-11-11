"Не легалізація, а розвиток тіньового ринку": експерти обговорили гральний бізнес в Україні

Викорінити нелегальний гральний бізнес допоможе кримінальна відповідальність та конфіскація майна, а законопроєкт 2285 потребує значного доопрацювання.

Як повідомляє "Укрінформ", до таких висновків прийшли учасники круглого столу, організованого Українським інститутом майбутнього, на тему: "Яким бути чи не бути гральному бізнесу в Україні?", що відбувся у понеділок, 11 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Обговорення стосувалося законодавчого регулювання організації та проведення азартних ігор в Україні. Свою думку щодо легалізації грального бізнесу висловили низка експертів.

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Круглий стіл "Яким бути чи не бути гральному бізнесу в Україні?" Скрін видео

Так, за словами начальниці відділу адміністративних та загальних послуг Департаменту досліджень і розслідувань ринків невиробничої сфери Антимонопольного комітету України Галини Верцімахи, законопроєкт №2285 "Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор" не вирішує проблеми стосовно розмежування лотерей та інших азартних ігор, які маскуються під виглядом лотерейної діяльності та потребує значного доопрацювання.

"Ці питання, на нашу думку, призведуть не до легалізації грального бізнесу, а до розвитку цього (тіньового - ред.) ринку. Виходячи з бачення, що лотерея є найменш шкідливим видом азартних ігор, вимоги, які прописані в законопроєкті не відповідають цьому баченню, тому, будемо пропонувати зауваження та пропозиції до окремих норм закону", – зауважила Верцімаха.

Про ліквідацію нелегального грального бізнесу під час круглого столу висловився народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубінський.

Олександр Дубінський на круглому столі щодо грального бізнесу Скрін відео

"Для того, щоб розв'язати це питання (ліквідувати нелегальний гральний бізнес - ред.), треба зробити таке. Перше – заборонити всі гральні салони на вулицях, гральні автомати та казино мають бути тільки в готелях. Друге - відповідальність має бути максимально жорсткою для того, аби ніхто не кришував цей бізнес", – зазначив нардеп.

За його словами, відповідальність має бути такою: за незаконний гральний бізнес без ліцензії від 5 років; участь у забезпеченні грального бізнесу, наприклад, надання приміщення чи обладнання в оренду - це конфіскація майна; якщо до легалізації грального бізнесу причетні чиновники або представники правоохоронних органів – від 12 років ув'язнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд прогнозує 3 млрд грн надходжень до бюджету України в 2020 році від легалізації грального бізнесу.

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