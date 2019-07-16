Колонну автобусов, перевозящих детей, вроде как пытались обогнать машины Управления государственной охраны из кортежа президента Украины. В результате один автобус с детьми слетел в кювет, президентский микроавтобус сильно помят, президент Зеленский не пострадал. Он в этот момент летел то ли в самолете, то ли в вертолёте. "Так в чем проблема?", - спросите вы. В "фишеках". А в чем же ещё?

Сразу после того как об инциденте стало известно, в информационном поле разразилась настоящая операция прикрытия, пишет Лариса Волошина для ДС. - Одно из трёх любимых президентом интернет-изданий сообщило, что в Управлении государственной охраны сейчас из 30 водителей работает лишь половина. И из-за нехватки кадров и плотного графика водители не спят сутками, отсюда и ДТП.

В УГО опровергли эту информацию, рассказав, что штат сотрудников полностью укомплектован, а водители работают по нормальному графику. Позже появился и ответ пресс-службы Офиса президента Украины. Она полностью повторяла сообщения УГО об отсутствии пострадавших и укомплектованном штате водителей. С помощью такой нехитрой манипуляции, общество принялось обсуждать количество водителей, их условия работы, обещание Зеленского покончить с кортежами, число автомобилей и то, что при Порошенко тоже случались происшествия с машинами охраны. В ход пошли предвыборные ролики с проблесковыми синими ведерками, мусоровозом и велосипедами.

Кортеж Зеленского Вести

Как-то забылось, кто нарушил правила, в каком моральном и физическом состоянии находятся пострадавшие и кто вообще в этой истории пострадавший. Не было извинений со стороны президента детям и их родителям за причинённые неудобства. Верхом цинизма стали рассуждения о том, что детская психика быстро забывает подобные происшествия, более того, дети воспринимают полёты по салону автобуса как занимательное приключение. Легким движение руки проблемная тема была превращена в анекдот. При этом мы не услышали разбора полетов по случаю нарушения правил дорожного движения. Не было никакого видео от президента, про "чорта", которого бы отчитали публично, пока дети замазывают синяки и ссадины. Не было даже ссадин. Их точно не было, или нам их просто не показали? Освящение этого ДТП в прессе напоминало "работу на оккупанта" или "итальянскую забастовку".

Пользователи соцсетей обратили внимание, что заголовки украинских медиа как-то странно передают смысл произошедшего. "Владимир Зеленский попал в дорожно-транспортное происшествие". Вот о чем хотели сказать авторы этого послания? Что подлые дети, захватив автобус, подвернулись, а может даже подставились под президентскую машину? Но он их всех переиграл и готов и дальше прилетать ко всем избирателям страны и бесплатно показывать кино? А вот этот перл от пресс-службы Управления ГО: "Микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав управления госохраны Украины возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве, попал в ДТП. Жертв нет". А дети где? Почему о них ни слова? Так, как будто единственное, что должно заботить украинцев, - это сохранность первого лица. И только его.

Конечно, это не могло не возмутить критиков Зеленского. Они тут же начали представлять, как бы выглядели жареные заголовки, если бы президентом до сих пор был Порошенко. Большинство изданий, говоря о президенте и его охране использовали формулировки "попал в ДТП" и "стал участником". Хотя на самом деле должны были написать "спровоцировал аварию" или "подверг опасности автобусную колону, перевозившую детей". Ведь мы же не будем утверждать, что автобусы, которые имеют специальный значок "Осторожно дети", двигаясь в крайнем правом ряду с включённой аварийной, как предписано правилами, накинулись на кортеж президентских "таурегов", а потом, поняв бессмысленность схватки, ретировались в кювет.

Новини Зеленский проводит опасный эксперимент над Украиной

Примечательна не сама авария, а реакция на неё. Эта история об отношении к "маленькому человеку", которого можно обмануть, обхамить, отодвинуть плечом, чтобы не мешался под ногами. А потом рассчитывать оправдаться сказками о недоспавших водителях или тирадами о том, что "не мы такие - предшественники сволочи". Какое-то время это будет работать. Но по мере падения президентского рейтинга люди все чаще будут вспоминать, что, несмотря на заверения кандидата в президенты Владимира Зеленского, кортежи с улиц украинских городов никуда не делись. Очень скоро именно избиратели Зеленского начнут требовать от него "ответить за базар". Вот тогда история об аварии с участием автобусов с детьми снова вернется в информационное пространство. Но только в изменённой до неузнаваемости форме.

Все, что "замято сегодня", завтра обрастёт ужасными подробностями. Возможно даже одно из трёх любимых президентом интернет-изданий добавит к информации об изможденных водителях УГО пару строчек о том, как черствость президента и его страсть к кортежам стала причиной моральных и психологических травм у детей. Самое интересное, что кортежи существовали и при президентстве Петра Порошенко, и при Викторе Януковиче. Вот только, пропуская Януковича, люди стояли часами, а в период Порошенко проезд процессии был почти незаметен. Со временем, те, кто сегодня отбеливают Зеленского, которого даже не было в машине, начнут попрекать его обещанием, которые он не собирался, да и не мог выполнить. Так стоит ли удивляться, что каждый инцидент, связанный с президентскими машинами, каждая перекрытая улица, каждое ДТП со временем могут стать той последней каплей, которая трансформирует народную любовь в ненависть.

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