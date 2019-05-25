Начнем с главного. Буйство демократии теперь понимается как отсутствие правящего класса. Совсем. В принципе. Все мы президенты, кто последний - тот и папа. Теперь каждый будет иметь право проголосовать смайликами в чате за разрушение государства.

Выступление президента Зеленского на iForum было настолько соблазнительным и инновационным, что многие проглотили содержащийся в нем посыл без малейшего интеллектуального сопротивления. Зеленский обещал "страну в смартфоне". Говорил, что Украина его мечты - это страна, которая обходится без парламента и чиновников. Что каждый гражданин должен иметь возможность внести правки в принимаемые законы, пишет Лариса Волошина для ДС.

Любые возражения, что в таком случаем можно будет попрощаться с законодательством как с явлением навсегда, тут бессмысленны. Сторонники президента тут же шельмуют их как архаичные и несовременные. Примечательно, что в зале, набитом неглупыми людьми, не нашлось никого, кто бы попытался возразить, что онлайн-голосование за закон про национальную безопасность или за закон об образовании - невозможно. Слишком много букв. Большинство обывателей просто не в состоянии не то что понять - прочитать документ.

Владимир Зеленский

Не было ни единой креативной души, которая бы сказала, что каждая запятая в законах, каждый параграф, каждое слово - это механизм реализации. Аплодируя словам президента, люди подспудно соглашались с тем, чтобы закон в Украине имел не больше 500 знаков и звучал примерно так: "Круто, чувак! Верю Вове. Зачетный чел". А чтобы обязательно прилагалась фоточка и видосик, подробно объясняющий, как в реальной жизни скрестить корову с циркулем. За очаровательным выступлением гроссмейстера Зеленского о перспективах развития Нью-Васюков было спрятано послание о том, что президент Украины хочет построить такую государственную систему, где украинцам придется писать законы самим в режиме базара.

Многие уже посмеялись над "великобританцами", сравнив Зеленского с генератором перлов Виктором Януковичем. И зря, друзья. Девственные знания об устройстве мира у них похожи. Вот только Янукович всегда понимал, где его интерес. Его можно было просчитать. А глупостями он сыпал просто потому, что не видел необходимости ради какого-то там народа Украины вникать в умности. Богатство внутреннего мира Януковича было сконцентрировано в условном золотом батоне. Тут же история совсем другая. Когда Зеленский предлагает нестандартные решения, мол, нет дорог - строим больше площадок для дронов и беспилотников - он ведь не шутит. Он же не мечтает оплести города велосипедными дорожками. Не собирается отказываться от кортежей. Все это напоминает известный совет французской королевы голодающим парижанам - за неимением хлеба есть пирожные. Это полная оторванность от реальности.

Социальные сети, комментируя речь президента на форуме, задышали восторгами. Так, будто у каждого украинца уже есть дрон и беспилотник, и теперь единственная проблема - найти место, чтобы его припарковать. По сравнению с инновационными прорывами, которые запустил в народ президент Зеленский, три удара в живот, которыми его охрана одарила специального корреспондент интернет-издания "Лига" Юрия Смирнова, привлекли в разы меньше внимания общественности. А последовавшие за этим заверения, что мол "не хотели, случайно получилось" окончательно успокоили журналистский цех. Ну ещё бы! Какое же это препятствование работе и нападение на представителя СМИ? Вот, если бы Зеленский назвал Смирнова "дорогеньким", тогда было бы совсем другое дело. Вот тут бы "псы демократии" показали свои зубы. Будьте уверены.

Когда глава АП гибридно недолюстрированный Андрей Богдан предлагал вынести на референдум мирные договоренности с Россией - это звучало угрожающе. Многие увидели в его словах попытку избежать ответственности, переложив вину за уже запланированное сближение с агрессором на плечи народа. Вчера президент Зеленский поспешил успокоить украинцев. Референдум будет. Но он "будет носить не законодательный, а ознакомительный характер". И тут же активные граждане излились предложениями назвать его не "референдум", а "опрос". Теперь надо спросить главу президентской администрации, что он думает о переименовании. Так и живем.

Новини Украинцы уже попросили Зеленского уйти в отставку

Примечательно, что жесткость и однозначность высказываний Богдана очень резонирует с "чувачки-дискурсом" президента. Складывается впечатление, что команда Зеленского намеренно сгущает краски, вынуждая шефа оправдываться за свои слова. А может Богдан специально понижает президентский рейтинг? Чтобы народная любовь не вскружила ему ненароком голову? Может это план Коломойского такой, чтобы не повторить судьбу Березовского и не утратить влияние на своего кандидата? Кто знает. Теперь каждый, кто президент, имеет право на план.

Новых и чудных открытий вчера было много. Например, заявление о том, что пока Конституционный суд не подтвердит конституционность Закона о люстрации, президент не обязан его выполнять. Это чудесно! Можно быть уверенным, что группы заинтересованных лиц уже готовятся взять эту логику на вооружение. Ждём новых смелых заявлений о "неконституционности" запрета на воровство, убийства и совершение действий, угрожающих территориальной целостности страны.

Ещё из прекрасного - реакция на петицию про отставку президента, которая набрала необходимое число голосов в рекордные сроки. Она была названа несерьезной, а значит, необязательной к исполнению. На форуме президент Зеленский рассказывал, что страна будущего - та, которая в смартфоне, - даст возможность каждому гражданину не только внести правки в законы, но и подписать петицию. Вот только он забыл уточнить, что президент оставляет за собой право ничего не делать в ответ на народную инициативу. Предлагаю срочно проголосовать смартфонами, что он обязан хотя бы посмеяться над набравшими голоса петициями. Пусть хоть скетч прочтет или музыкальный номер исполнит. Ну нельзя же, чтоб совсем без реакции. Не по-модному как-то.

Хотим мы этого, или нет. Приправленная современными технологиями охлократия выглядит чудовищно только в глазах тех, кто привык нести ответственность за принятые решения. В одном из эпизодов "Звездного пути" экипаж звездолета попадает на планету, где люди осуждают друг друга на смерть интернет-голосованием. Если вы не улыбаетесь, если не славите общественный строй, если нагрубили продавцу - любой может поставить вам дизлайк. Когда их набирается определенное количество, вы идёте на суд. И если зрители не поставят вам нужное количество лайков и не перекроют таким образом вашу задолженность перед обществом, - вас казнят. Не надо быть преступником, чтобы стать потенциальным смертником. Суд тоже происходит в прямом эфире. В виде шоу. Ведущие задают провинившемуся каверзные вопросы, публика хлопает, он оправдывается, старается очаровать зрителей. А в перерывах крутится реклама новых товаров и даются анонсы новых судов. Жители планеты уверены, что они довели демократию до совершенства. Я все чаще вспоминаю этот эпизод.

Когда твоей стране предлагают самоликвидироваться, а страна, похоже, не против, - сложно оставаться в стороне. Все мы рано или поздно окажемся втянутыми в интернет-склоки. Власть, реализуемая поднятым вверх или опущенным вниз пальцем - это способ спрятаться в толпе. Нас превращают в толпу, господа! Это и есть новая Украина в смартфоне. Нравится? Лайкайте! Дизлайкайте! Вы имеете право на своё ничего не значащее мнение.

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