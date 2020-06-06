Квитки стануть дешевше, а ручна поклажа – менше: МАУ заявила про зміни через COVID-19

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" змінить процес покупки квитків, через що вони стануть дешевшими. Також зміниться розмір ручної поклажі, а під час перельоту діятимуть обмеження.

Про посткарантінні зміни розповів президент авіакомпанії МАУ Євген Дихне в інтерв'ю "Факти ICTV". Він зазначив, що точної інформації про відкриття рейсів поки немає.

"Ми вводимо нові правила покупки: розраховуємо зробити квиток дешевше і простіше. Буде базовий тариф, де усі послуги будуть указуватися додатково в покупці. Для всіх пасажирів буде обмежено розміри ручної поклажі, адже саме зайві речі створюють скупчення людей на борту, які додають ризиків" , – розповів Дихне.

МАУ заявила про зміни через COVID-19

Під час перельоту персонал буде стежити за самопочуттям пасажирів. Також буде регулюватися рух в салоні, щоб не виникало скупчення людей. Зміни торкнуться і харчування – вся їжа буде ретельно запакована, вода буде подаватися тільки в пляшках.

За словами президента МАУ, важко припустити, що буде після 15 червня. Компанія планує відновити роботу з 1 липня. При цьому штат буде скорочений на 900 осіб.

"Те, що українцям дозволять літати за кордон, ще не означає, що їх там чекають – поки в світі жорсткі заходи поведінки з новоприбулими іноземцями", – зазначив Дихне.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в України 5 червня відновили авіасполучення, в рамках якого регулярні рейси знову здійснюються в межах країни. При цьому вже з 15 червня українці зможуть вилетіти за кордон.

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