"Квіти, прапори, сльози": у Миргороді попрощалися з убитої на Донбасі молодою військовою ЗСУ

У Миргороді, Полтавської області попрощалися з військової ЗСУ Ярославою Никоненко, яка загинула на Донбасі від кулі снайпера.

Фото з прощальної церемонії в Facebook опублікував депутат Київської міськради В'ячеслав Непоп. Поховали захисницю України на Алеї Героїв в Миргороді в п'ятницю, 18 жовтня.

"Сьогодні (17 жовтня – Ред.) в сто першій бригаді попрощалися з Ярославою. Квіти, прапори, сльози, опущені голови, заплакані дівчата в камуфляжі і чоловіки, які насилу стримували емоції. Дивишся на фото усміхненої дівчини, і неможливо повірити в її смерть. Такі молоді, красиві, повні сили і любові українці не повинні вмирати!" – написав він.

У Никоненко залишилася мама і 13-річна дочка, які проживають в Миргороді.

"Смуток і відчай. Війна забирає у нас найкращих. Але навіть з такими болючими втратами – ми вистоїмо і переможемо. Спасибі, Ярослава, за молоде життя, за мужність, за рішучість зробити вчинок", – додав Непоп.

Ярослава Никоненко Facebook \ Роберто Травано

Фотограф Роберто Травано в Facebook опублікував знімок, на якому відображено прощання матері Никоненко зі своєю донькою.

Прощання матері з дочкою Facebook \ Роберто Травано

Прощання з Ярославою Никоненко Facebook \ В'ячеслав Непоп

Прощання з Ярославою Никоненко Facebook \ В'ячеслав Непоп

Прощання з Ярославою Никоненко Facebook \ В'ячеслав Непоп

Прощання з Ярославою Никоненко Facebook \ В'ячеслав Непоп

Прощання з Ярославою Никоненко Facebook \ В'ячеслав Непоп

Прощання з Ярославою Никоненко Facebook \ В'ячеслав Непоп

Прощання з Ярославою Никоненко Facebook \ В'ячеслав Непоп

Прощання з Ярославою Никоненко Facebook \ В'ячеслав Непоп

Прощання з Ярославою Никоненко Facebook \ В'ячеслав Непоп

Прощання з Ярославою Никоненко Facebook \ В'ячеслав Непоп

Прощання з Ярославою Никоненко Facebook \ В'ячеслав Непоп

Прощання з Ярославою Никоненко Facebook \ В'ячеслав Непоп

Прощання з Ярославою Никоненко Facebook \ В'ячеслав Непоп

Прощання з Ярославою Никоненко Facebook \ В'ячеслав Непоп

Прощання з Ярославою Никоненко Facebook \ В'ячеслав Непоп

Прощання з Ярославою Никоненко Facebook \ В'ячеслав Непоп

Прощання з Ярославою Никоненко Facebook \ В'ячеслав Непоп

Прощання з Ярославою Никоненко Facebook \ В'ячеслав Непоп

Прощання з Ярославою Никоненко Facebook \ В'ячеслав Непоп

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 жовтня на Донбасі загинула військовослужбовець Ярослава Никоненко, батько якої ніс службу в батальйоні "Айдар" і також був убитий терористами.

Відзначимо, що загибель української Ярослави Никоненко потрясла українських користувачів мережі.

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