"Квартал 95" викликав скандал постом про Майдан і "Беркут" і швидко виправдався

Студія "Квартал 95" нарвалася на критику українців через неоднозначний вірш, присвячений роковинам розстрілів на Майдані.

У четвер, 20 лютого, коміки розмістили відповідний пост на сторінці у Facebook.

"Я не забуду огонь в центре столицы, и мужественные вокруг лица – страна сильных людей! Я помню, кто за страну сгинул, шевронов своих не скинул. Страна мужественных людей", – такі рядки з'явилися в соцмережі.

"Квартал 95" оскандалився постом про Майдан

Українців обурили слова про шеврони. Користувачі відзначили, що на Майдані шеврони носили лише "беркутівці". Під постом залишили понад 1,3 тисячі гнівних коментарів.

"Які ще шеврони?", "Якщо вже ви пишете про шеврони, то і картинку постіть відповідну – з" беркутнею", "Ви знущаєтесь? Шеврони носять силовики", "Що ви взагалі мелете?", "Зовсім страх загубили", – "вибухнули" українці.

У "Кварталі" відреагували на обурення, пояснивши, що використали фрагмент тексту пісні, яку артисти виконували у 2017 році. Слова про шеврони в композиції стосувалися не "Беркута", а українських воїнів у Криму, які не зрадили свою країну і пішли проти російських окупантів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ведучий Сергій Притула в День Небесної Сотні 20 лютого попросив вибачення у свого земляка Устима Голоднюка, який загинув на Майдані, і зворушив українців.

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