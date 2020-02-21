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21 лютого • оновлено в 17:53
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"Квартал 95" викликав скандал постом про Майдан і "Беркут" і швидко виправдався

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Студія "Квартал 95" нарвалася на критику українців через неоднозначний вірш, присвячений роковинам розстрілів на Майдані.

У четвер, 20 лютого, коміки розмістили відповідний пост на сторінці у Facebook.

"Я не забуду огонь в центре столицы, и мужественные вокруг лица – страна сильных людей! Я помню, кто за страну сгинул, шевронов своих не скинул. Страна мужественных людей", – такі рядки з'явилися в соцмережі.

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"Квартал 95" оскандалився постом про Майдан

"Квартал 95" оскандалився постом про Майдан

Українців обурили слова про шеврони. Користувачі відзначили, що на Майдані шеврони носили лише "беркутівці". Під постом залишили понад 1,3 тисячі гнівних коментарів.

"Квартал 95" оскандалився постом про Майдан

"Які ще шеврони?", "Якщо вже ви пишете про шеврони, то і картинку постіть відповіднуз" беркутнею", "Ви знущаєтесь? Шеврони носять силовики", "Що ви взагалі мелете?", "Зовсім страх загубили", – "вибухнули" українці.

"Квартал 95" оскандалився постом про Майдан
"Квартал 95" оскандалився постом про Майдан

У "Кварталі" відреагували на обурення, пояснивши, що використали фрагмент тексту пісні, яку артисти виконували у 2017 році. Слова про шеврони в композиції стосувалися не "Беркута", а українських воїнів у Криму, які не зрадили свою країну і пішли проти російських окупантів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ведучий Сергій Притула в День Небесної Сотні 20 лютого попросив вибачення у свого земляка Устима Голоднюка, який загинув на Майдані, і зворушив українців.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Небесна Сотня Розстріли на Майдані
Місце
Україна
Теги
Квартал 95 Беркут
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Иванович Василий
Иванович Василий
Все верно возмущаются. На языке науки это называется НЛП - нейро-лингвистическое программирование, эффект 25 кадра и прочие шалости, используемые спецслужбистами для манипуляции мнением населения. Если массово закидывать подобные "штучки" - и америкосы, как выяснилось, регулярно попадаются в расставленные сети при обсуждении собственных выборов. Так что - пусть квартальщики не будят лиха, пытаясь за умных сойти.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Страна, победившая разум!
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hunt andres
hunt andres
Страна победившего идиотизма.
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