Купатися неможливо: Ялту наздогнала екологічна катастрофа

В окупованому Росією Криму в місті Ялта на багатьох пляжах виявлено розлив мазуту.

Про це у Facebook на сторінці спільноти "Дошка ганьби Ялти" повідомила користувач Наталя Куценко, опублікувавши відповідні фото.

"У Ялті екологічна катастрофа! Розлив мазуту! На багатьох пляжах біля кромки води осіли шматки чорного мазуту! Люди скаржаться, що вони та їхні діти вимазалися цим мазутом! Не знають, як його виводити. Де екстрені заходи МНС зі збору всього мазуту?! Адміністрація пише якесь марення про лідерство екологічності Ялти!" - написала Куценко.

Як пишуть російські ЗМІ, місцеві жителі скаржаться на те, що через розлив мазуту неможливо купатися в морі, оскільки він залишається на шкірі та насилу відтирається. Люди, боячись забруднитися, залишають пляжі.

"Потрібно щоб розібралася прокуратура - це ж на рівні екологічної катастрофи. Хтось же буде і рибу ловити, а потім її продавати", - зазначила одна з місцевих мешканок.

Передбачається, що, найімовірніше, мазут потрапив у море з довгомірного судна, оскільки щільність забруднення є досить великою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в Кабміні розповіли про неминучу катастрофу в Криму.