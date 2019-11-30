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1 грудня • оновлено в 06:27
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"Куля залетіла під око та пробила мозок": лікар розповів про "воскресіння" героя ООС

5.7т
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Лікарі Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова врятували військовослужбовця, котрий отримав тяжке поранення у зоні проведення ООС.

Про це повідомив колишній працівник лікарні Олексій Марченко на свої сторінці у Facebook, зазначивши, що важкопоранений навіть вийшов на прогулянку.

Як згадує лікар, бійця Володимира Товкіза з тяжким наскрізним кульовим пораненням у голову привезли до лікарні Мечникова вранці 26 вересня. Його стан був вкрай важким.

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"Вова сам не дихав, серце майже не билося, тиск наближався до 0, глибока кома, реакцій зірниць на світло немає. За 30 хвилин стабілізували тиск, виконана СКТ головного мозку. Масштаби руйнувань вражали. Куля залетіла під праве око, роздробила стінки гайморової пазухи, пролетіла скрізь всю праву півкулю мозку, пробила потиличну кістку та зупинилася під шкірою", – написав він.

Пуля зупинилася у мозку

Пуля зупинилася у мозку

Facebook Марченко

"Куля залетіла під око та пробила мозок": лікар розповів про "воскресіння" героя ООС

Разом із завідуючим нейрохірургічного відділення №2 був розроблений план операції.

"4,5 години тривала надскладна нейрохірургічна операція. Проведена декомпресійна трепанація черепа, видалені уламки кісток з ранового каналу, пошкоджені ділянки мозку, зупинена кровотеча, виконана операція щодо профілактики ліквореї та менінгіту. Під кінець операції з’явилася пульсація мозку, а з нею і надія на порятунок", – розповів Марченко.

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Товкіз 10 діб був у коматозному стані, та на 11 добу відкрив ліве око та потиснув руку.

"Далі діло пішло на поправку. Після стабілізації стану Володимира перевели на реабілітацію до військового шпиталя у Київ. Завдяки своїй волі, та наполегливості "Товчик" (так його називають побратими) швидко пішов на одужання. Пройшло 2 місяці, і Вовчик 2 дні як гуляє по Києву", – повідомив лікар.

Володимир з дружиною Катериною

Володимир з дружиною Катериною

Facebook Марченко

"Куля залетіла під око та пробила мозок": лікар розповів про "воскресіння" героя ООС

Facebook Марченко

"Куля залетіла під око та пробила мозок": лікар розповів про "воскресіння" героя ООС

Facebook Марченко

Наразі ж сім'я пораненого військовослужбовця очікує проведення пластики дефекта черепа. Операція має відбутися через 2 місяці.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, лікарі Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова цілий місяць боролися за життя 22-річного бійця Єлизара, який у селищі Зайцеве отримав проникне черепно-мозкове поранення.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Місце
Україна
Тег
ООС
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Киевляне, имейте в виду, "Вовчик 2 дня как гуляет по Киеву", мозгов как не было так и нет ...
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0
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устанет_жить Московит
устанет_жить Московит
Особенно умилять отметки "нравится" и " не нравится". Говядине не нравятся украинские комментарии - цирк. Нельзя приматов обучать грамоте, они становятся рассеянами.
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3
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Не устанет_сосать у Московита, когда то, на территории занимаемой сейчас Украиной жили люди. Потом они перешли на мову и стали хрюкать. Скакать. В общем, оскотинились.
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2
0
устанет_жить Московит
устанет_жить Московит
Северный олень должен сдать свою шкуру путину для изготовления перчаток. Не дай пропасть своему телу.
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3
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