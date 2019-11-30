"Куля залетіла під око та пробила мозок": лікар розповів про "воскресіння" героя ООС

Лікарі Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова врятували військовослужбовця, котрий отримав тяжке поранення у зоні проведення ООС.

Про це повідомив колишній працівник лікарні Олексій Марченко на свої сторінці у Facebook, зазначивши, що важкопоранений навіть вийшов на прогулянку.

Як згадує лікар, бійця Володимира Товкіза з тяжким наскрізним кульовим пораненням у голову привезли до лікарні Мечникова вранці 26 вересня. Його стан був вкрай важким.

"Вова сам не дихав, серце майже не билося, тиск наближався до 0, глибока кома, реакцій зірниць на світло немає. За 30 хвилин стабілізували тиск, виконана СКТ головного мозку. Масштаби руйнувань вражали. Куля залетіла під праве око, роздробила стінки гайморової пазухи, пролетіла скрізь всю праву півкулю мозку, пробила потиличну кістку та зупинилася під шкірою", – написав він.

Пуля зупинилася у мозку Facebook Марченко

Разом із завідуючим нейрохірургічного відділення №2 був розроблений план операції.

"4,5 години тривала надскладна нейрохірургічна операція. Проведена декомпресійна трепанація черепа, видалені уламки кісток з ранового каналу, пошкоджені ділянки мозку, зупинена кровотеча, виконана операція щодо профілактики ліквореї та менінгіту. Під кінець операції з’явилася пульсація мозку, а з нею і надія на порятунок", – розповів Марченко.

Товкіз 10 діб був у коматозному стані, та на 11 добу відкрив ліве око та потиснув руку.

"Далі діло пішло на поправку. Після стабілізації стану Володимира перевели на реабілітацію до військового шпиталя у Київ. Завдяки своїй волі, та наполегливості "Товчик" (так його називають побратими) швидко пішов на одужання. Пройшло 2 місяці, і Вовчик 2 дні як гуляє по Києву", – повідомив лікар.

Володимир з дружиною Катериною Facebook Марченко

Facebook Марченко

Facebook Марченко

Наразі ж сім'я пораненого військовослужбовця очікує проведення пластики дефекта черепа. Операція має відбутися через 2 місяці.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, лікарі Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова цілий місяць боролися за життя 22-річного бійця Єлизара, який у селищі Зайцеве отримав проникне черепно-мозкове поранення.

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