Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що туристичні компанії не повинні наживатися на українцях на тлі епідемії коронавірусу.

В ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" він закликав українців не вестися на гарячі тури, які зараз почали пропонувати турфірми.

"Які турпоїздки? Тут мор по світу пройшов. Не купуйтеся на дешеві гарячі тури. Уряд буде працювати з туристичними компаніями, щоб вони цивілізовано поводилися в цій ситуації. Як сказав президент у своєму зверненні, зараз не час наживатися на співгромадянах. Це потрібно розуміти і турфірмам, і авіакомпаніям, і медичним компаніям.

Дмитро Кулеба Скріншот з відео

А тим, хто вже купив квитки, але змушений буде відмовитися від них через закриті кордони, Кулеба порадив боротися за повернення коштів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський звернувся до українців і розповів про заходи щодо боротьби з поширенням коронавірусу.

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