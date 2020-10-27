Конституційний суд скасував відповідальність за незаконне збагачення – ЗМІ

Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю 366-1 КК, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Таке рішення було прийнято Великою палатою у вівторок, 27 жовтня, на закритому засіданні, повідомив у Telegram член наглядової ради "Укрзалізниці", екснардеп Сергій Лещенко. Інформацію також підтвердив джерело "Укрінформу".

Проти цього рішення виступили лише четверо суддів, заявив Лещенко.

Повідомляється, що суд визнав неконституційною статтю про незаконне збагачення, а також контрольні повноваження Національного агентства із запобігання корупції.

При цьому співрозмовник агентства зазначив, що зобов'язання декларувати майно суд визнав конституційним.

"Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в КС пише, що суд частково визнав неконституційною антикорупційну реформу, "скасувавши" окремі її положення.

Конституційність цілої низки положень буде ще вивчатися, оскільки суд виніс ухвалу про виділення справи в окреме провадження, заявило джерело. Про що саме йдеться, воно не уточнило.

Додамо: стаття 366-1 КК передбачає відповідальність у вигляді штрафу або позбавлення волі за подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

У серпні-2020 до КСУ було направлено подання 47 народних депутатів щодо конституційності положень законів, що становлять так звану антикорупційну платформу. Йдеться про електронне декларування, спецконфіскації і статтю 368-5 КК, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

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