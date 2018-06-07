УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Злий одесит
Злий одесит
БлогерВсі статті автора

Крымский “не сезон” 2018: начинаем наблюдение

4.1тЧитати новину російською

Традиционно с началом сезона в оккупированном Крыму я начинаю наблюдение за концентрацией туристов на пляжах полуострова. И хотя для Крыма в составе Украины сезон традиционно начинался вначале мая, будучи захваченным Российской Федерацией он в этом плане серьезно просел и даже первая неделя июня не говорит о массовом присутствии туристов.

Отдельно отмечу, что в этом году много веб-камер, которые я использовал для наблюдений в 2017-м, теперь не работают. Что интересно, большинство из них как раз размещалось на пляжах. Тем не менее, собрать более менее полную картину в режиме реального времени, а не “со слов”, удалось и подборка скринов вашему вниманию.

Так же хотелось бы отметить, что из всех пляжей всех населенных пунктов оккупированного полуострова, по-настоящему жизнь присутствует лишь в Судаке и Саках. В свою очередь, в прошлом году пляжи Сак и Судака так же держали пальму первенства по плотности размещения туристов на квадратный метр песка. А остальные…

Проводя параллель с этими показателями, я не удивлюсь, если и в этом году сезон у оккупантов окажется весьма посредственным. И даже мост не поможет.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Злий одеситЗлий одесит
Тема
анексія Криму
Джерело
Джерело:ЖЖ Злого одессита
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
7
Смішно
16
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги