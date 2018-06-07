Традиционно с началом сезона в оккупированном Крыму я начинаю наблюдение за концентрацией туристов на пляжах полуострова. И хотя для Крыма в составе Украины сезон традиционно начинался вначале мая, будучи захваченным Российской Федерацией он в этом плане серьезно просел и даже первая неделя июня не говорит о массовом присутствии туристов.

Отдельно отмечу, что в этом году много веб-камер, которые я использовал для наблюдений в 2017-м, теперь не работают. Что интересно, большинство из них как раз размещалось на пляжах. Тем не менее, собрать более менее полную картину в режиме реального времени, а не “со слов”, удалось и подборка скринов вашему вниманию.

Так же хотелось бы отметить, что из всех пляжей всех населенных пунктов оккупированного полуострова, по-настоящему жизнь присутствует лишь в Судаке и Саках. В свою очередь, в прошлом году пляжи Сак и Судака так же держали пальму первенства по плотности размещения туристов на квадратный метр песка. А остальные…

Проводя параллель с этими показателями, я не удивлюсь, если и в этом году сезон у оккупантов окажется весьма посредственным. И даже мост не поможет.