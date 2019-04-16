1. Сегодня в с. Штурмовое (село в Балаклавском районе Севастополя) в доме Абилева Рустема оккупанты провели обыск. Сначала обыск прошел в мечети, имамом которой является Абилев. Затем оккупанты направились к дому Рустема Абилева. На обысках присутствовали пропагандоны телеканалов “Россия-1”, севастопольского “ИКС-ТВ” и другие российские средства массовой дезинформации. Рустем Абилев ведёт стоматологическую практику в собственной клинике. После обыска Абилева задержали. Его обвиняют в “экстремизме” и “терроризме”

2. У крымскотатарского активиста, инвалида первой группы Эдема Бекирова появилась отечность на губах с открытыми язвами. Об этом сообщила дочь политузника Элеонора Бекирова, сославшись на адвоката, которому 12 апреля удалось встретиться с ее отцом в СИЗО. У Бекирова также начались боли в левой стороне груди, постоянно беспокоит желудок, уровень сахара по-прежнему высокий и скачет давление

Новини Путіну не вдається загнати відпочиваючих в Крим

3. “Каждый день в "Крымскую солидарность" присылают всё больше фотографий с единственным посылом — мы вместе, мы едины. Также как не утихает народная поддержка самих необоснованно обвиняемых соотечественников, их семей, также не прекратится выражение народной солидарности. Флешмоб в поддержку задержанных активистов, в домах которых 27 марта 2019 года прошли обыски, продолжается”

4. Владимир Балух написал новое письмо из российской колонии в городе Торжок: “Главное сейчас — чтобы Украина выстояла, а значит победила”. В письме Балух также поблагодарил всех неравнодушных людей, которые его поддерживают

5. “Курорт” развивается: сегодня на набережную Алушты оккупанты пригнали военную технику

6. То ли военная техника как-то не так подействовала, то ли даже ватники в Алуште уже устали от камней с неба: “От немецких избавились, свои пришли на их место — иногда хуже, чем чужие. В городе дороги, как после бомбёжки. И отношение к жителям — как будто мы отбросы общества”

7. Нацист Горный озабочен — терпеть или не терпеть: “История с парусником Седов просто гнусная. Я сейчас не буду здесь писать то, что думаю, т.к. готовлю пост, но вот что я вижу. Нас откровенно два территориальных Евро-прыщика послали морем за то, что на борту были крымские курсанты из Керчи. Будущие офицеры славного русского флота увидели хамское отношение к себе и россии. Терпеть или жесткая ответка? Какое ваше мнение?”. “Евро-прыщиками” Горный назвал Эстонию и Польшу, по уровню жизни в которых россии еще очень долго надо вставать с колен

8. Ялтинская горбольница подала “апелляцию”, не согласившись с отменой выговора врачу-онкологу Дмитрию Барановскому, который сообщил СМИ о катастрофических последствиях “оптимизации” медицины в городе. Уволенный медик, который был единственным онкологом в Ялте, также подал протест. Пропагандоны отметили: “Увольнение специалистов, ставших на борьбу с системой, стало в россии повсеместной реакцией на их претензии. Тем, кто не может работать в таких условиях, министры советуют уйти из профессии”. Кто ждал российскую медицину? Вот она!

9. Симферополь. В час ночи идти в поликлинику — уже поздно… И да, с таким ростом — только в президенты россии: “В поликлинике МВД на бул. Франко творится бардак! В регистрационный кабинет ВВК очередь нужно занимать с вечера и сидеть на улице, как собака, всю ночь!!!! Мы заняли в час ночи и были уже 17!!!! Никого ни о чём нельзя спросить, все такие важные короли, блин! После, на определённый день, назначили прохождение Мед.Воен.Комиссии, и терапевт не допустила из-за роста 158.5 см, а надо не менее 160. Полтора сантиметра!! Друзья, ну это бред. Ведь подросток-школьник — девочка 17-ти лет, она ведь ещё растёт. Не допускать к учёбе в МЧС — ну это бред! Или дорога открыта только для тех, кто по блату идёт!?”

10. Севастопольские ватники что-то подозревают: “А севастопольские паромы все стоят и стоят на приколе. Я думаю, паромную переправу намеренно банкротят. На моей полувековой памяти впервые такой серьезный перерыв в работе переправы. Уже полгода прошло, как остановились”

11. В процветающей Алупке местные жители залатали ямы на дорогах матрасами. Метод назвали “наноасфальтом”. Сразу чувствуешь, что Крым оккупирован смехдержавой

12. Сезон почитания дидов в бывшем детском лагере “Артек” в самом разгаре

P.S. Ватный “эксперт” в эфире российского канала под бурные аплодисменты зала рассказывал, что вокруг россии образовалось кольцо врагов. Что в Польше, в “Прибалтике”, в Украине “к власти пришли фашисты”, которые заставили граждан своих стран испытывать “ненависть к освободителям”. Некий поляк, сидящий в студии в качестве груши для битья, попытался напомнить о “подвигах” СССР в период с 1939 по 1941 годы. Но “правдоруб” был тут же заплеван ядом собравшихся… Сегодня после очередного обыска в Крыму пропагандоны сообщили о том, что “ФСБ в Севастополе задержала уроженца Узбекистана”. Фактически оккупанты не соврали, т.к. именно в Узбекистане родилась большая часть крымских татар, чьих родителей “освободители” депортировали после кровавой войны, которую “могут повторить”. Но как же мерзко звучит “уроженец Узбекистана” в контексте происходящего сейчас и исторических событий прошлого… Кроме издевательств над крымскотатарским народом, были и другие народности концлагеря СССР, которым досталось от “освободителей”. Уже после 91-го, попытавшись воскреснуть, совок снова кинулся “освобождать” Молдову, Грузию, Украину, оставляя за собой тысячи трупов и миллионы покалеченных судеб… Сколько ни называйся освободителем, все равно останешься оккупантом!

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