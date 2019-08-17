1. Количество политзаключенных Крыма достигло 106 человек. По ссылке прочтите полный список, составленный Крымскотатарским Ресурсным Центром

2. Политзаключенного крымчанина Владимира Балуха оккупанты вывезли из российской колонии № 4 города Торжок в московский следственный изолятор. О причинах ничего не сообщается

3. Крым шестой год живет в режиме “зато не стреляют”. Только иногда аж стены и стекла дрожат от этого режима… В окрестностях Евпатории оккупанты снова проводят военно-террористические учения: “На протяжении нескольких часов со стороны озера Лиман происходят выстрелы, или небольшие взрывы с небольшим интервалом”, “Там военный полигон”, “За Каменоломней находится военный полигон. Учения проходят регулярно”, “Тупорылые в россии военкомы, они думают, если будет война, солдатики пойдут. С ума сошли? Ядерные бомбы, и все готово! Идиоты собирают до сих пор бесполезное войско!”, “Мирное небо над головой (с). Будет всем счастье от военной базы — без мира в мире, как на пороховой бочке. Задолбала военщина в Крыму. Вместо полей и цветущих садов — все в бетон закатывают и учатся взрывать. Как же достал этот бесшабашный генерал — любитель войнушек и совсем не мирного неба над головой”

4. Оккупанты устроили жителям Феодосии очередной террор средь бела дня: “Кто знает, что за кипиш на Первушина? Отряды полиции с автоматами и полной экипировке оцепили район школы 9. Сидят в засаде в кустах. Машины полиции снуют туда-сюда. У людей очень много вопросов”, — пишут жители города

5. Евпатория. Бывший детский курорт. “Туристы” на БТР прибыли

6. Т.н. “замминистра образования” Крыма Константин Аликин, предавший Украину, заявил “о беспрецедентной популярности юнармейского движения”. По его словам, “уже более 7000 ребят вовлечены в юнармейское движение в Крыму. Они занимаются по специально разработанным образовательным программам, которые готовят их к реальной взрослой жизни”. РЕАЛЬНОЙ ВОЙНЕ

7. В Севастополе Росгвардия пришла в школы и детсады с антитеррористической проверкой. Скажите мне, люди добрые, как мы жили без этого всего до оккупации? Как мы дожили до сих дней? Россия, будь проклята со своим терроризмом! 8. Севастопольские пропагандоны написали об обстановке в Армянске: “В Армянске снова зафиксировали повышение кислотности. Опасные выбросы в воздух маловероятны, но спасают от них только холодное лето и скважины, водой из которых заливают кислотохранилище "Крымского титана". Чтобы покончить с угрозой, севастопольские ученые предлагают гасить кислоты в озере известковым молоком, которого нет в нужных объемах ни в Крыму, ни во всей россии. "Сейчас кислотонакопитель ежедневно заполняют необходимым количеством воды для поддержания минимального проектного уровня [кислотности]", — говорит ученый. Между тем, как уже не раз сообщалось, вода в скважинах, снабжающих Армянск и "Крымский титан" пресной водой, постепенно засоляется. Дело в том, что пресная вода в подземные горизонты Северного Крыма десятилетиями попадала через ложе крымского канала. Но это ложе стоит пересохшим уже шестой год, и накопленная под землей днепровская вода из канала тоже постепенно иссякает. Вместо нее из Сиваша подсасывается соленая вода. Из-за этого качество и цвет воды в кранах жителей Армянска постоянно ухудшаются. Местные жители говорят, что ее невозможно использовать для питья и приготовления пищи. Может наступить момент, когда эту воду нельзя будет использовать и для пополнения кислотного озера. Кроме того, если следующее лето будет засушливым и жарким, дебета скважин может элементарно не хватить, чтобы компенсировать процесс испарения”

9. У одних жителей Джанкоя в кранах совсем пропала вода. У других — пошла коричневая жижа

10. Сначала оккупанты в Севастополе нанимали наркоманов и уголовников, чтобы те помогали разгонять уличных торговцев. А теперь стали использовать завезенных “выходцев с Кавказа”, которые не только разгоняют стариков, но и бьют их ногами, а ягоды с огородов демонстративно давят на земле. “Топтали малину в стаканчиках, виноград. Одна женщина кинулась собирать с асфальта рассыпанные перчики — ее пнули под зад ногой”, “Я принесла сюда 3 кг винограда и 10 стаканчиков малины — у меня вырвали. Не от хорошей жизни же несу, пенсия маленькая. Я вот с дачи урожай продам, себе в ПУДе что-то поесть куплю. И они еще хотят, чтобы мы за них голосовали. За кого голосовать?”, “Я пришел с тремя кабачками и с килограммом чеснока. Вырвали и растоптали. А куда мы? Сдохнуть с голоду?”, — жалуются пострадавшие пенсионеры, которым оккупанты, захватывая Крым, обещали высокие российские пенсии

11. Армянск. Медицинская реформа гавани. Все продумано: “Когда наконец начнут платить медикам достойную ЗП? Уважаемые мамочки нашего города (и не только нашего), при прохождении медосмотра в садиках и школах, медсестры выдают образцы для отказов от прохождения в медосмотре ребенку от ряда специалистов, которых нет в городе. Почему вы соглашаетесь писать и подписывать такие отказы? Если в городе нет специалистов, это не вина родителей и не забота школ и садиков”

12. Ялта. В 01:25 ночи “Света” внезапно куда-то свалила, причём в немалой части города. Диспетчер: “Крупный технологический сбой”. В 02:20 ночи “Света” вернулась. Судя по времени отсутствия (около часа), намного больше похоже на отключение из-за дефицита мощности (привет энергохвосту и турбинам имени товарища Зименса), а не из-за “аварии”.

13. Ялта. Навкин каток заработал немного денег и украсил теплицу-кокошник светящимся шнуром. Но денег пока хватило только на правую и центральную части. Интересно, до конца месяца смогут заработать на оставшуюся часть шнура?

14. На шестом году войны и оккупации понаехи продолжают искать Сбербанк.

P.S. По меркам истории человечества, прошло совсем немного времени с момента вторжения россии в Крым, а многие ватники, причем активно поддержавшие и помогавшие аннексировать украинский полуостров, уже поняли, что махать триколором — к несчастью!

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