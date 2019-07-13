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КРИМський бандерівець
КРИМський бандерівець
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Новости Крымнаша. Крым никогда не был и не будет "исконно русским"

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1. 38-летнего крымского татарина Фахри Мустафаева, который пропал 10 июля, нашли мертвым в селе Ароматное Бахчисарайского района. Его тело было закопано в землю. Трое детей остались без отца. Журналист Шевкет Наматуллаев сообщил также, что убитый был сыном делегата Курултая крымскотатарского народа и члена Бахчисарайского регионального меджлиса Мустафы Мустафаева… 9 июля море выбросило на берег тело пропавшего в апреле 61-летнего крымского татарина Рашида Ягъяева — с гирей на шее. Смутные и страшные времена настали

Новости Крымнаша. Крым никогда не был и не будет "исконно русским"

Новости Крымнаша. Крым никогда не был и не будет "исконно русским"

2. Нацисту Горному проплатили очередной всплеск разжигания ненависти к крымским татарам: “Опять обострение по теме крымских татар. Добрались до Москвы, решили помайданить. Проблемы нет, есть жулики, провокаторы и преступники, торгующие своей национальностью и будоражащие свой народ. Боюсь, будет бойня. Достаточно искры” https://twitter.com/KrimRt/status/1149600931228446722 (скрин). “Жуликами, провокаторами и преступниками” Горный назвал 50 крымских татар, которые приехали в Москву, чтобы поддержать своих близких, которых оккупанты приговорили к длительным тюремным срокам по ложным обвинениям в “терроризме”. Практически все приехавшие вчера в Москву крымские татары были задержаны

Новости Крымнаша. Крым никогда не был и не будет "исконно русским"

3. Путин отправил в отставку т.н. “губернатора” Севастополя Дмитрия Овсянникова. Временно исполняющим обязанности назначил понаехавшего уроженца Красноярска Михаила Развожаева. Вата снова все шампанское в городе выбухает, провожая Овсянникова, как провожали Меняйло, надеясь на покращення, или стали умней?

Новости Крымнаша. Крым никогда не был и не будет "исконно русским"

4. “При Украине” и трава была зеленее, и море синее, и губернаторы лучшее! Яцуба, вернись! Севастополь обсуждает назначение нового понаехавшего и тоскует по тому, что было до оккупации: “Губернатором города и врио должен быть человек местный, который знает каждый закуток родного края, любит его и готов развивать. Так должно быть везде”, “Должно, но не в этой стране”, “Яцуба был неплохой губернатор”, “Это был самый адекватный и хозяйственный, отличный мэр, но, к сожалению, был”, “Это уже история”, “Эхх, это да”, “И это при том, что (Яцуба) не местный. Мозги просто были. И себе умел взять, и в городе что-то делалось, потому как откаты были 10-15% максимум”

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5. Уменьшение кормовой базы: “Министр внутренних дел Крыма генерал Олег Торубаров доставлен на Алтай (откуда и понаехал в Крым) и заключен под домашний арест. Причиной называют уголовное дело в отношении подчиненного, задержанного в ноябре по подозрению в получении взятки”, — сообщили пропагандоны. Спустя несколько часов после этой новости оккупанты сообщили, что Торубаров уволен, но его арест не подтвердили. Что-то мутят

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6. В Севастополе ихтамнеты протаранили Уралом два легковых автомобиля, которые мешали им свободно передвигаться по военной базе “Крым”

Новости Крымнаша. Крым никогда не был и не будет "исконно русским"

7. Балаклава. Пик сезона. Военно-исторический музей фортификационных сооружений закрылся до 1 августа — “в связи с оформлением кассового аппарата”. Вата в экстазе, как вы понимаете

Новости Крымнаша. Крым никогда не был и не будет "исконно русским"

8. Камни с неба: “Похоже, мы теряем нетронутый застройкой мыс Меганом и его хранительницу — бухту Капсель. Местные жители прогнозируют, что следом за форумом "Таврида", обосновавшемся в Солнечной Долине, будет застроена вся бухта. Их опасения, скорее всего, не напрасны: под форум строят коммуникации явно избыточной для него мощности, а соседняя территория уже "нарезана" и поставлена на кадастр. В редакцию "Примечаний" обратились запуганные жители из поселков Миндальный и Солнечная Долина, расположенным между Судаком и Коктебелем. Свои имена называть они боятся, хотя утверждают, что борются против попыток застроить бухту Капсель со времен Украины. По их словам, на смену мелким земельным хищникам украинских времен в охранную зону памятника природы, мыса Меганом, зашли крупные. Причем такие, что страшно даже подумать. И страшно местным жителям, в первую очередь, потому, что новые девелоперские проекты отрежут Миндальный и Солнечную долину от подходов к морю. Это значит, сдавать жилье туристам на лето селяне больше не смогут. И сами купаться в море больше не смогут. А что еще делать в этих местах? Среди обратившихся к нам запуганных людей — как мелкие бизнесмены, зарабатывающие на сдаче апартаментов, так и простые пенсионеры”

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9. Новая резервация в Партените: “Делюсь свежими новостями из Айвазовского. Прихожу вечерком с работы, выглядываю из окна и диво-дивное — Айвазовка протянула колючую проволоку по верху забора!!!! Это новшество такое или мы превращаемся в резервацию????? А все начиналось с прохода в парк”. Нет, все начиналось с махания триколорами в 2014!

10. В Керчи в районе Аршинцевской косы зафиксировали выбросы неизвестного вещества. Оккупанты рекомендовали пока воздержаться от купания в море. Видимо, что-то серьезное, т.к. обычно молчат или все отрицают

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11. На Центральном рынке Севастополя оккупанты снесли ларьки. Понаехи в комментариях поддержали сносы, а один из местных написал: “Бандеровцы в Севастополе были гораздо добрее к севастопольцам, чем россия”

12. На закрытой части заседания так называемого “правительства Крыма” Симферопольский аэропорт окончательно передали в управление “чехам” (ОПГ). До этого там хозяйничали питерские, у которых эту тему около года назад отжали москвичи. Третьи руки за три года. Бизнес “па-руски”.

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13. Амыжыбрат Усик в Крым приехал, но мыжыбратья его встретили не очень гостеприимно: “Сегодня на КПВВ Чаплынка Усик — ну, тот, который “Крым-Эта-Крым” — вышел из своего Лексуса только лишь пофоткаться с таможенниками. Погранцы в это время сами все за него сделали. На рос КПП Перекоп стоял в очереди со всеми, сам все ручками писал. В итоге увели его “на беседу”.

P.S. “Когда говоришь о Крыме, то первая ассоциация — это ЮБК. Да, этот сраный совковый аббревиатурный новояз. Но вот кто знает, что этот район носил название Капитанство Готия? Крутое название, да?” — по ссылке окунитесь в историю Крыма, который никогда не был и не будет “исконно русским”

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Автор
КРИМський бандерівець КРИМський бандерівець
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Блог КРЫМского бандеровца
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