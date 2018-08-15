Из интервью Э.Успенского Д. Быкову (еженедельник "Собеседник", ноябрь 2014 года)

- Мне вроде понравилась поначалу украинская революция, и тут же мы отняли Крым – и дальше все опять ушло в войну...

- А вы, значит, не "крымнаш"?

- Нет, можешь это написать открытым текстом. Это свинство. Можно сколько угодно спорить - наш, не наш, - но так не делается. А на Россию словно напал массовый гипноз, и вполне вменяемые люди в восторге от крымского присоединения и от войны в Донбассе, которая вовсе уж не имеет никакого оправдания. Конечно, все это схлынет. Но может ведь и сдетонировать.

- Вы сказали, что вашему читателю обычно девять лет. А почему вы не писали для подростков, для переходного возраста?

- У меня есть одна подростковая вещь… Есть третья часть цикла про Жаб Жабыча. Это история про огромную такую мыслящую жабу, которую дети нашли, полюбили и решили выдвинуть в мэры города, а потом в президенты. Она так и называется - "Жаб Жабыч - президент". Ее один раз издали, а переиздавать боятся.

Жаб Жабыч! Еще бы это переиздавали. А здесь о гражданской позиции:

- Вот сейчас позову в передачу Макаревича, потом Шендеровича, потому что им трудно сейчас... Я знаю, каково это - одному против всех. Иногда есть просто физический соблазн присоединиться к большинству. Вот я помню, в писательском гаражном кооперативе предлагается почтить вставанием память известного стукача. И все встают. А я не встаю. Так трудно было не встать! И самое интересное, что мне потом ничего за это не было. Ведь это в России всегда так: сделаешь первый шаг против ветра - сразу уважают. Но пока его не сделаешь - самочувствие отвратительное.

И вот – главное – о совести русского народа, которых пять, по ситуации.

- Дело в том, что в России от человека все время требуют взаимоисключающих вещей, раздирают его в разные стороны. Ну и в результате у нашего человека пять совестей. Одна, допустим, его личная. Вторая привязана к семье и заставляет делать и говорить так, как лучше для семьи. Третья - коллектив, профессия. Четвертая - друзья. Пятая - страна. И все они не совпадают, и в зависимости от того, что конкретно в данный момент требуется, человек извлекает ту или иную совесть. И она ему все разрешает. Для семьи хорошо было соврать - он и врет. Для государства хорошо было одобрить прямую агрессию - пожалуйста. А если наша личная совесть вдруг окажется недовольна, мы купим ей поллитра.

Прощайте, Эдуард Успенский. Спасибо вам, что у вас был не только талант, но и совесть. Спасибо, что она у вас была одна.