Когда в СССР, а потом РФ писали о подразделениях СС, которые воевали против Советского Союза на стороне нацистской Германии, то советские и российские пропагандисты долго будут рассказывать о дивизии "Галичина" с намерением приписать ей ряд военных преступлений, которые она не совершала, исподволь протягивая идею о массовом коллаборационизме украинцев с нацистами. Но на самом деле этнических русских в частях Вермахта и СС было в разы больше и кровавых дел они натворили немало, только об этом пропагандисты не упоминают.
Итак, в СС шли служить люди, которые яро ненавидели коммунистов и большевиков, считая их большей опасностью для человечества чем нацисты. В Украине эсэсовской была только одна дивизия, рекрутированная из молодежи-добровольцев, проживающей в Галичине. Дивизия формировалась как армейское подразделение для борьбы на восточном фронте. Украинская молодежь туда записывалась, испытав на себе советские репрессии в 1940 г., когда в Сибирь было сослано десятки тысяч украинцев-галичан, которые вначале с цветами встречали красноармейцев осенью 1939 г., а потом вынуждены были провожать в сибирскую ссылку своих соседей и близких, которые отказались вступать в колхозы. Мотив у добровольцев был один – получить современное оружие, овладеть ним и потом стать основой для формирования будущих национальных украинских вооруженных сил. Так оно и вышло. В апреле 1945 г. дивизия была выведена из структур СС и названа 1-й Украинской дивизией Украинской Национальной Армии. Кроме дивизии "Галичина" на территории Украины было создано еще два подразделения СС, но уже с полицейскими функциями. Это было в Севастополе - два батальона для карательных операций против коммунистического подполья, а национальной основой выступили местные русские. Интересно, что севастопольцы в своем большинстве были антибольшевистски настроены. Понятно, что сталинские политические репрессии, гонения на бывших белогвардейцев и периодическое голодание населения тоже сделали свое дело.
Кроме дивизии "Галичина" и двух батальонов в Севастополе других подразделений СС в Украине не было. Некоторые пропагандисты попытаются вспомнить батальоны "Роланд" и "Нахтигаль", но они подчинялись абверу.
Что касается этнических русских в подразделениях СС, то это было большое колличество : 15-й Казачий корпус СС, 29-я и 30-я гренадерские дивизии СС (1-я и 2-я русские дивизии), дивизия СС "Руссланд", русская отдельная бригада СС "Дружина", русский отдельный полк СС "Варяг" и еще до тридцати отдельных батальонов СС. К сожалению, русские подразделения СС во время войны натворили немало беды, особенно 29-я гренадерская дивизия.
Вначале это была штурмовая бригада СС Русской освободительной народной армии (РОНА) во главе с Б.Каминским. После прихода Красной армии в 1943 г. бригада ведет кровопролитные бои на восточном фронте, а потом перебрасывается в немецкий тыл. Она была брошена против участников Варшавского восстания. Русская бригада СС после разгрома восставших варшавян занялась массовыми грабежами и убийствами невиданных масштабов. Даже видавший виды немецкий генерал А.Йодль, который в мае 1945 г. от имени Германии подпишет Акт капитуляции, был в шоке. Он срочно телеграфирует в Берлин и докладывает о тысячах безневинно убитых мирных жителях. Лично Гитлер принимает решение о расстреле руководства русской бригады СС за совершенные злодеяния!!!
30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская) не принимала такого активного участия в боях как 29-я. Она была задействована на западном фронте. Обычные фронтовые задания выполняла и дивизия СС "Русланд", сформированная из русских белоэмигрантов. В последние дни войны к дивизии присоединился даже наследник царского престола Владимир Кириллович Романов, который еще в 1924 г. провозгласил себя Императором Всероссийским. Вначале подразделение было учебной базой для подготовки различных диверсионных групп, которые забрасывались в советский тыл для совершения террористических актов или боролись в оккупированной немцами территории с партизанскими отрядами.
15-й Казачий корпус СС (донские, кубанские, терские, сибирские казаки) в составе 18,5 тыс. чел. в решающий момент Второй мировой войны был отправлен на Балканы для охраны коммуникаций между Грецией и Третьим Рейхом, главная из которых была стратегическая железная дорога. Донские и сибирские казаки были на македонском и сербском участках ж/д, но там партизанское движение было развито слабо, в основном доминировали четники – сторонники королевства Югославии. На хорватском участке ж/д партизанское движение было активным. Поэтому за всякую диверсию партизан казаки безжалостно наказывали местное население. Здесь служили кубанские и терские казаки, которые носили кавказские бурки и местные хорваты, сербы их называли черкесами. Они удивлялись жестокости казаков и говорили "как славяне могут так издеваться над другими славянами". Интересно, что в составе югославских партизанских отрядов, действовавших против 15-го Казачьего корпуса СС, были украинцы-галичане, которые переселились в Хорватию в начале 20-го ст. Самый известный из них - народный герой Югославии Иван Сенюк. Здесь в отрядах партизан также бились бежавшие из плена бывшие советские бойцы. Так в Осиекской ударной бригаде славно воевал против казаков-эсесовцев уроженец Кропивницкого Анатолий Мороз.
Интересно, что в декабре 1997 г. Военная коллегия Верховного суда РФ признала командиров 15-го Казачьего корпуса СС генералов А.Шкуро и П.Краснова обоснованно осужденными за злодеяния и не подлежащим реабилитации. Однако несколько лет назад Русская православная церковь причислила А.Шкуро и П.Краснова к лику святых – "за служение Отечеству".
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