Крижаний вітер і -12: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні

В Україні в п'ятницю, 22 листопада, очікується холодна і вітряна погода, температура повітря на сході знизиться до -12 градусів у нічний час.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook. За її словами, тепло затримається лише на Закарпатті.

"Вночі очікується -1...-7 градусв, на сході -5...-12 градусів, на заході близько нуля, на Закарпатті до +6 градусів. Завтра вдень в Україні від 3 морозу до 3 тепла, на сході місцями до 5 градусів морозу, на Заході +1...+5 градусів, на Закарпатті до +10 градусів", – підкреслила Діденко.

Вона підкреслила, що опадів у п'ятницю не передбачається, а ось вітер буде дуже сильним на південному сході та Приазов'ї.

"У Києві 22 листопада вночі -4...-7 градусів, вдень близько нуля. Сьогодні ввечері близько -4...-5 градусів, одягайтеся тепло. Сильний східний вітер. Опади істотні малоймовірні", – додала синоптик.

Відносне потепління з опадами очікується з 28-го листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вже до кінця століття зима в Україні скоротиться на місяць. Причиною тому є надзвичайно швидкі темпи потепління.

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