Головна Новини
21 листопада • оновлено в 13:43
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Крижаний вітер і -12: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні

Читати матеріал російською

В Україні в п'ятницю, 22 листопада, очікується холодна і вітряна погода, температура повітря на сході знизиться до -12 градусів у нічний час.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook. За її словами, тепло затримається лише на Закарпатті.

"Вночі очікується -1...-7 градусв, на сході -5...-12 градусів, на заході близько нуля, на Закарпатті до +6 градусів. Завтра вдень в Україні від 3 морозу до 3 тепла, на сході місцями до 5 градусів морозу, на Заході +1...+5 градусів, на Закарпатті до +10 градусів", – підкреслила Діденко.

Новини
До України йде потепління: Гідрометцентр уточнив прогноз погоди до кінця листопада

Вона підкреслила, що опадів у п'ятницю не передбачається, а ось вітер буде дуже сильним на південному сході та Приазов'ї.

Крижаний вітер і -12: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні

"У Києві 22 листопада вночі -4...-7 градусів, вдень близько нуля. Сьогодні ввечері близько -4...-5 градусів, одягайтеся тепло. Сильний східний вітер. Опади істотні малоймовірні", – додала синоптик.

Відносне потепління з опадами очікується з 28-го листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вже до кінця століття зима в Україні скоротиться на місяць. Причиною тому є надзвичайно швидкі темпи потепління.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Луговська
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги