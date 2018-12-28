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Андрій Юсов
Андрій Юсов
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''Кримська стіна'' від Кремля впаде так само, як Берлінська

9.1т

Російські пропагандисти заявили про втілення в життя ще одного плоду своєї фантазії – будівництво на адмінкордоні між материковою Україною і окупованим Кримом 60-ти кілометрової "стіни".

Це "диво фортифікаційної думки" виглядає як суто політичний проект, який ініціювала російська верхівка. Бо насправді будь-яка доцільність у появі такого загородження відсутня, а пояснення ФСБ, навіщо це зробили, у здоровий глузд не вкладаються.

Оборонну мету "стіна" виконувати не може: Україна не раз заявляла, що повертатиме окупований півострів лише дипломатичним шляхом. Силові акції, "диверсійно-розвідувальні прориви" на адмінкордоні можливі лише з боку російських окупантів, які зі страшною силою мілітаризують Крим. За даними ООН, на півострові наразі знаходиться близько 32 тисяч військових, 120 військових літаків, 70 військових кораблів. Ми регулярно чуємо, що Росія поставляє в Крим нові зенітно-ракетні комплекси, розміщуючи їх в Євпаторії та на адмінкордоні з материковою Україною – в Джанкої. Небезпіставними є підозри, що в Криму з’явилась ядерна зброя. На фоні цього заяви окупантів, мовляв, Україна готує наступ на Крим, виглядають як окозамилювання, за яким кояться страшні справи.

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Как Крым оказался между Киевом и Москвой

Ще одне "пояснення" появи стіни – мовляв, треба зупинити контрабанду товарів з материкової України. Після того, як український уряд заборонив торгівлю з окупованим півостровом, там зникли якісні продукти, і це відбувається на фоні ще одного російського маразму - знищення "заборонених" сирів, яблук і так далі. Не секрет, що кримчани їздять за продуктами до Херсонської області. А завдяки "стіні" ФСБ лише зможе взяти таку "контрабанду" під свій контроль та отримувати з неї зиск.

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Новости Крымнаша. Всё плохое обязательно идет в комплекте с Россией

"Кримська стіна" - це своєрідний символ ізоляції кримчан режимом Путіна. Встановивши її, російська влада в черговий раз продемонструвала, що користується тими ж методами, що й КГБ, яке свого часу побудувало Берлінський мур. Усі пам’ятають, чим закінчилася ця історія. Пройде час, і "кримська стіна" від ФСБ також буде зруйнована. Залишиться хіба-що її шматок, як пам’ятник російській окупації, інше люди розберуть на сувеніри та металобрухт.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

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Автор
Андрій ЮсовАндрій Юсов
Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
суть этой стены чтобы вдалбливать населению что в Крым постоянно проникают диверсанты, но по факту это тупые на всю голову украинцы которые все таки туда решили приехать, после пыток в ФСБ они подписывают любую чушь лишь бы прекратили
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Куреза Александр
Куреза Александр
Угры мацкавскага улуса не могут успокоится, что самые чистейшие РУЗЬЦКЭ - чукчи, буряты, нанайцы и другие жители мокшанских болот не в состоянии накормить 28млн. Голодающих лишнехромосомов . Да и ещё 40% жителей какЦапии тратят все деньги на еду!!!
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Куреза Александр, Хохяндия стоит по данному показателю ещё ниже.
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rercjd Micha
rercjd Micha
Да, это правда, Берлинская стена пала! Создались условия, прошло почти 40 лет! Я думаю, и эту стену разберут! Гораздо раньше: Бандеровцы залягут в схороны, Порошенко спрячется в Испании, будет писать слёзные письма Путину - и стенку разберут!
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