Крим засихає: головна водна артерія півострова перетворилася на звалище

Ділянка Північно-Кримського каналу на околиці Армянська в включеному Криму густо заросла очеретом, чагарником і перетворюється на сміттєзвалище.

Як повідомляють "Крим.Реаліі", місцеві дачники і садівники розповіли, що після того, як вода перестала надходити з материкової України по каналу, сади без поливу всихають, дачні кооперативи приходять в запустіння.

"Вода була - було все, був порядок. Цвіли сади, вистачало овочів, вистачало фруктів, а зараз вода тільки в приватному секторі, і то - там питною водою люди поливають. Це теж не діло", - обурюється один з місцевих жителів.

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Зовсім без питної води Армянськ не залишився, її по трубопроводу подають з двох прилеглих артезіанських свердловин, але вода в них виснажується, скаржаться дачники.

Крим.Реаліі

Крим.Реаліі

Нагадаємо, напередодні в коментарі OBOZREVATEL заступник міністра з питань окупованих територій Юрій Гримчак заявив, що Крим, який жив за рахунок води, що надходить з материкової України, повністю засихає , і зупинити цей процес окупантам не вдасться.